Abogado de albañil: Jueza no identificó agresión en video

Rafael sólo grito ‘Bolivia dijo no’, afirma

Germán Mamani, abogado del albañil que le gritó al Presidente Evo Morales “Bolivia dijo No” en Potosí y que luego fue arrestado, declaró a Erbol este martes que la jueza que atiende el caso observó en audiencia el video en el que se registra el incidente y no advirtió ninguna agresión al Primer Mandatario con objeto alguno.

“El video fue reproducido en la audiencia de medidas cautelares, en donde la jueza no ha identificado que nadie haya arrojado algún objeto. La propia jueza ha referido que hay duda, ‘yo no veo ningún objeto’ dijo. (…) Simplemente el delito del joven ha sido levantar la mano y gritar Bolivia dijo no”, declaró el abogado.

Informó que incluso la jueza pidió la repetición del video de manera lenta para observar si existe algún detalle que muestre la posibilidad de agresión, pero no encontró nada.

“Además, la jueza ha pedido que una vez más se ponga el video de manera lenta para ver en qué momento ha arrojado algo, con qué ha arrojado al Presidente o ha intentado, si fue la bolsa de coca o qué fue, pero no encontró nada”, manifestó.

Mamani dijo que incluso el fiscal no encontró indicios suficientes para acusar a Rafael Chambi por agresión al Presidente.

“El fiscal de entrada, de inicio, ha solicitado medidas sustitutivas a la detención preventiva, porque si hubieran tenido pruebas, lo correcto hubiera sido que pidan la detención preventiva”, señaló.

El abogado asegura que en este caso se comprueba un abuso de poder por parte de las autoridades de gobierno al querer demostrar de manera forzada que hubo agresión con un objeto al Presidente.

“Estamos convencidos, y lo puedo demostrar, si alguien me quiere denunciar o alguien me quiere cuestionar, que en Bolivia existe abuso de poder, corrupción en la justicia y además todos los órganos del Estado son dependientes del Poder Ejecutivo, eso está comprobado”, declaró Mamani.

El abogado fue consultado si sabía qué cosa era lo que Rafael sacó de su mochila y se puso en el bolsillo de acuerdo a lo que se ve en el video. Al respecto, indicó que el albañil le dijo que se trataba de una bolsa que no contenía nada.

“Hemos conversado en varias oportunidades, él dijo que eran cosas personales, era una bolsa que no contenía nada. En la requisa, esa bolsa desapareció, una bolsa de color verde que se ve en el video. Cuando lo detienen, lo llevan con todas las cosas que tenía en su poder, tenía un celular, veinte Bolivianos y unas monedas, un cuaderno de apuntes, no encontraron nada más”, dijo Mamani.

Bronca porque no hay trabajo

Según el abogado, el albañil Rafael Chambi habría tomado la decisión de gritarle al Presidente Bolivia dijo no porque siente mucha rabia por las actitudes del gobierno y por la falta de trabajo.

“Me dijo, yo soy un albañil, no encuentro trabajo, no hay nada y en Bolivia hablan que todos estamos bien, que todos tenemos plata. Dice que el gobierno miente, que leyó la Constitución y que él (Evo) ya no puede ser otra vez Presidente”, comentó Mamani.

Fuente: erbol.com.bo