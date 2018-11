Alzheimer político electoral

Richard Arispe Carrasco

Al conocerse que miles de ciudadanos fueron inscritos ilegalmente en los partidos políticos para poder participar de las próximas forzadas elecciones primarias, como otros que fueron anotados anteriormente para engrosar las listas de los frentes para mostrar musculo electoral, desde el Tribunal Supremo Electoral aseguran que ellos no fueron y que solo anotaron lo que venía en las listas. Los partidos políticos obviamente que también se declaran inocentes. Lo hicieron y se olvidaron.

Esto nos demuestra que el trabajo de las autoridades electorales como de los partidos políticos no son nada serios, nada democráticos, se burlan de la voluntad del pueblo, juegan con los datos, se cocinan cifras y por tanto Bolivia vive una pseudo democracia electoral. No por nada los resultados de cada elección son dados a conocer entre 7 a 10 días después de las elecciones. Recordemos el referéndum electoral donde se tardó bastante para conocer los márgenes mínimos de victoria del no a la re postulación y así darle cabida a los empates técnicos masistas.

Sera que miles de personas de manera inconsciente se inscribieron en los partidos políticos en un intento de encontrar las pegas tan ansiadas, (tener trabajo sin hacer nada), tener un jugoso salario y distintos beneficios, para solo aparecer para manifestaciones y bloqueos. Sí, no lo podemos negar, a muchos les gusta operar así, pero una gran mayoría se han mostrado indignados al conocer que están inscritos en algún partido político sin su consentimiento.

El Alzheimer, también denominada demencia senil, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata a medida que mueren las neuronas y se atrofian diferentes zonas del cerebro. Creo que eso exactamente le está ocurriendo al sistema electoral del país y a los partidos políticos, ambos están obsoletos y sufren de varios trastornos, como la demencia política o la militancia partidaria forzada.

Es hora de curar al TSE de la grave enfermedad que la afecta y el primer paso la deben dar los políticos. Dejen de elegir vocales electorales con carnet de militancia, permitan que notables de la sociedad recuperen esta institución que debe ser técnica y apolítica. Liberen al Órgano electoral y den a Bolivia elecciones limpias y democráticas.

