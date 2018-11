Ante el fraude, los candidatos ilegales y el candidato acusado de corrupción… La moral y los principios, bien gracias

Alberto De Oliva Maya

A medida que suben nuevos libros aparecen más “falsos militantes”

Cuoteo preelectoral: COB negoció con Evo 5 ministerios a cambio de Vicepresidencia Parlamento de Bolivia deriva a fiscalía caso Lava Jato que implica a expresidente Mesa Congreso boliviano confirma amnistía para expresidentes Quiroga y Mesa.

Los bolivianos en su mayoría guían su conducta en base a unos valores adquiridos y asumidos a lo largo de sus vidas. Se trata de un conjunto de principios, creencias y convicciones profundas, culturales o tradicionales, con respecto a cómo se debe actuar, estableciendo una base que les sirva para valorar la realidad y lo que deben o no hacer.

Actuar de forma discordante con esos principios generalmente va a generar cierta sensación de angustia y malestar, más acentuada conforme más importante es el valor para cada uno de ellos, mientras que actuar de manera consistente produce satisfacción y la sensación de haber hecho bien las cosas.

Bolivia está entrando a una etapa crítica de su historia democrática, donde el fraude electoral, la re re re postulación antidemocrática de Evo y AGL y la aceptación de parte de la sociedad de un candidato acusado de corrupción, nos demuestra que somos un PUEBLO ENFERMO y TRIVIAL (Que no tiene importancia, trascendencia o interés lo que suceda con el país).

Los valores y principios no cuentan para quienes se prestan apoyar lo trucho de los libros de militantes partidarios, legitimar a EVO en el poder y avalar al corrupto que busca la política para ser impune a las leyes.

Como dice el refrán “Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es.”, podemos afirmar que de muchos sabemos el valor, los del TSE se venden por pegas futuras o cargos en el ejecutivo, el precio de EVO y de AGL es el poder absoluto y los lujos desmedidos a costa de los recursos del estado y del candidato cuestionado por ahora es 1, 200, 000 U$ por la vicepresidencia de Goni que aún no desmintió haber recibido.

Todos ellos han procurado ser hombres exitosos pero para nada hombres con valores, se jactan del deber y la responsabilidad que tienen ante los ojos de los ciudadanos sin reconocer que el deber es un DIOS que no consiente ateos, porque principalmente se tiene que valorar la responsabilidad y la necesidad de actuar conforme a lo que dicta este principio.

Se debería entender que los valores no son simplemente palabras, los valores son por lo que vivimos. Son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente, porque los valores tienen que ser para todos por igual, aunque no sean compartidos.

La lealtad hacia nuestro país no se puede imprimir. No puede ser producida en una línea de montaje, porque su origen está en el corazón humano, el centro del respeto a uno mismo y de la dignidad humana. Es una fuerza que existe sólo cuando se dan las condiciones exactas y es una fuerza muy sensible a la traición, la lealtad es un valor complejo que no puede ser generada por la fuerza.

Y la época que estamos atravesando, la mayoría de los bolivianos ante el abuso de poder de este gobierno nos genera el coraje para poderlo enfrentar, porque el coraje no es tener la fortaleza de seguir adelante; es seguir adelante cuando no tienes la fuerza, porque vemos hoy en día la perseverancia y el valor de hombres y mujeres defendiendo sus derechos.

El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva es que el fin justifica los medios, y esto es lo que leemos, escuchamos y vemos de este gobierno nefasto donde queda claro que no es el poder el que los corrompe. El miedo los corrompe, tal vez el miedo a perder el poder.

En un espíritu corrompido no cabe el honor, y el espíritu podrido de los vocales del TSE, de Evo y AGL y de Mesa decirles, que en muchos proyectos el silencio no es oro, sabemos que el silencio en todos ustedes es simplemente un sobre.

Al parecer, la dignidad de la vida humana en Bolivia no estaba prevista en el plan del SOCIALISMO DEL SIGLO XXI…

Fuente: Facebook Alberto De Oliva