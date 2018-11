Argentina importó en octubre un 42% menos de gas boliviano

En octubre, Argentina importó en promedio 12,1 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d) de gas natural boliviano, un 42% menos de lo establecido contractualmente para verano de esta gestión, cuyo volumen mínimo fue fijado en 17,2 MMm3d.

Paralelamente a la menor demanda del energético boliviano, Argentina exportó en octubre a la empresa Methanex Chile SPA un promedio diario de 1,3 MMm3d de gas natural, según datos extraídos de la web del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) del país vecino.

La información oficial sobre la importación de gas natural desde Bolivia muestra su pico más alto el 4 de octubre, con 17,854 millones de metros cúbicos, y su pico más bajo el 30 de este mes, con 7,045 millones. El promedio diario de las compras para octubre se situó en 12,097 millones de metros cúbicos.

La Primera Adenda al Contrato de Compra Venta de Gas Natural suscrito entre Energía Argentina SA (Enarsa) —ahora Integración Energética SA (IEASA)— y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) establece para el verano de este año (que va del 1 de octubre al 31 de diciembre) un volumen mínimo de entrega de 17,2 MMm3d y un máximo de 24,6 MMm3d.

Sobre la menor demanda del combustible, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, declaró el jueves que a pesar de la reducción en los volúmenes nominados por el país vecino, éste igual debe pagar “por la energía no retirada”. “El contrato está claro, si (Argentina) nomina menos, es take or paye (toma o paga en inglés), ellos nos pagan por la energía no retirada y el pago está garantizado”, subrayó la autoridad.

El ministro fue enfático al señalar que con ese sistema, el pago está garantizado, porque, de lo contrario, “Bolivia ejecuta la boleta de garantía a la Argentina”.

El 10 de octubre, el secretario de Energía de Argentina, Javier Iguacel, dijo que se avanza en una “modificación sustancial del contrato de importación de gas natural” con Bolivia y aseguró que en dos años (2020) ya no requerirán más gas natural boliviano.

Esta decisión se debe a que las reservas del yacimiento de gas no convencional Vaca Muerta tienen recursos por 23.000 billones de metros cúbicos de “gas shale” y 27.000 millones de barriles de “petróleo shale”. Desde octubre, Argentina inició la exportación del energético al mercado chileno.

Dos días después de la declaración de Iguacel, el 12, el Ministro de Hidrocarburos de Bolivia respondió que el país hará cumplir el contrato de compra venta de gas natural con Argentina, aunque abrió la posibilidad de hacer cambios contractuales si es beneficioso para el Estado y si hay una mejora en los precios del energético para el país.

Entre el 22 y 26 de octubre se reunieron en Santa Cruz los representantes de YPFB e IEASA para conversar sobre la deuda y las nominaciones de gas. En el encuentro, Argentina pidió una prórroga para el pago de la deuda.

La Razón publicó el 13 de octubre que Argentina ha acumulado desde 2008 a la fecha una deuda de $us 321 millones por concepto de intereses y pagos que no ha cumplido por la compra de gas boliviano. El pasivo más alto, de $us 265 millones, es por las facturas de julio y agosto de este año.

Aumentan los envíos al mercado chileno

La Razón publicó el 25 de septiembre que tres empresas petroleras que operan en Argentina fueron autorizadas por la administración del presidente Mauricio Macri para exportar gas natural al mercado chileno hasta el 1 de junio de 2020.

Las resoluciones aprobadas por la Secretaría de Gobierno de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda de Argentina, autorizan a Total Austral SA, Pan American Sur SA y Compañía General de Combustibles SA a exportar el gas natural con destino a Methanex Chile SPA. Las disposiciones otorgan a las tres petroleras a proveer a Metha-nex en forma interrumpible (sin compromisos de entrega ni recepción) un volumen máximo de 0,75 millones de metros cúbicos por día (2,25 millones si se suma la provisión de las tres firmas).

En octubre, los despachos al país trasandino estuvieron en promedio en 1,277 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d). El pico más alto se registró el 31, con 2,600 MMm3d enviados.

La Razón / Miguel Lazcano / La Paz