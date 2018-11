Asentamiento de la comunidad Tupac Amaru no estaba en el área protegida de Tucabaca

Según señaló el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, la ubicación de la comunidad Tupac Amaru, de acuerdo al mapa está lejos y fuera de la reserva de vida silvestre de Tucabaca, por lo tanto no se practicaron desmontes en dicha reserva, pero existe la posibilidad de que el asentamiento se superponga en la reserva ecológica Paquió, indica además que se manejó un discurso equivocado, ya que insistían con que está en riesgo el equilibrio ecológico que proveen éstas reservas, “éste discurso no corresponde con la veracidad de los hechos, puesto que la declaratoria de área forestal de reserva municipal en una superficie de 25700 hectáreas, de acuerdo a resolución ministerial del 15 de diciembre del año 2006 se sustenta en el art. 25 de la Ley Forestal, que señala literalmente que los municipios podrán reservar hasta un 20% de su jurisdicción territorial, con fines de declaratoria de reserva forestal municipal, para destinarla a concesionarios forestales, organizados en agrupaciones sociales del lugar, por lo tanto la reserva no fue declarada como tal para preservar el medio ambiente, sino fue apartada en ese momento para entregarla a la explotación maderera con fines comerciales, es decir, es un doble discurso”.

Fuente: Unitel