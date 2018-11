Así fueron las primeras horas de Jhiery Fernández en Oruro

Jhiery Fernández piso suelo orureño e inmediatamente se dirigió hasta la plaza de la Rancheria donde sus familiares lo esperaban para compartir un plato de chorizos. Llegó hasta ese lugar a bordo de una limusina hummer de color blanco, que el propietario de una empresa que alquila ese tipo vehículos le envió.

“Estoy feliz de llegar a mi tierra Oruro, veo que muchas cosas han cambiado, la ciudad a crecido. Me embarga un sentimiento difícil de explicar mi corazón empezó a latir cada vez más rápido a medida que la flota ingresaba a la terminal”, manifestó.

Contó que desde que cuando estaba en La Paz pensaba que si algún día volvía Oruro, lo primero que haría sería comer los sabrosos chorizos de la Rancheria. Dijo que tiene una agenda cargada porque los vecinos y amigos del barrio donde vivió en su infancia lo esperan. También tiene previsto ir al Santuario de la Virgen del Socavón.

Al llegar a la plaza, gente se le acercaba para saludarlo y darle la bienvenida a su tierra:

En contacto con EL DEBER, dijo que el encuentro con su familia fue algo muy especial pero se dio cuenta de todo lo que se había perdido en estos casi cuatro años de prisión sin pruebas. “Un grupo de niños me saludó y abrazó en la terminal, me pregunté quienes serán y resulta que habían sido mis sobrinos y otros primos que recién conocí, otros que no logre reconocer porque crecieron”, manifestó.

Sobre los últimos años

“En todo este tiempo me he sentido como un objeto, un trofeo para el exfiscal Edwin Blanco, porque el subió al cargo de fiscal departamental de La Paz después de acusarme injustamente y meterme la cárcel con un proceso armado e inventado”, manifestó Fernández.

Sin embargo, dijo que va a extrañar a los amigos que hizo en la cárcel de San Pedro a quienes considera su otra familia. “Desde el primer día me apoyaron y confiaron en mí como persona y profesional, es gente pobre y también victima de la injusticia. Ellos eran mis pacientes y sus familias que ingresaban al penal sólo para que yo los atienda en mi consultorio, a ellos los voy a extrañar”, dijo.

La gente en la calle le da la bienvenida y piden sacarse una con él:

Cómo ve el futuro

El doctor Fernández se ve en el futuro haciendo su especialización y obras sociales para la gente que lo necesita. Mientras tanto empezara a trabajar en La Paz “gracias al apoyo del alcalde Luis Revilla, empezaré con algo administrativo pero luego volveré a los consultorios”.

“El agradecimiento eterno para todos los que me apoyaron, a todos los que incluso sin conocerme creyeron en mí inocencia, mí papá me contaba que en Oruro la gente pedía por mí libertad, a todos ellos gracias de corazón”, afirmó.

