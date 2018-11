Así quedó muro de nuevo palacio tras arremetida de Mujeres Creando; activista Galindo está detenida

Fue sorpresivo. Pese al control policial y militar, un grupo de integrantes del colectivo Mujeres Creando bañó este martes con pintura roja uno de los muros de la Casa Grande del Pueblo, el nuevo edificio de gobierno estrenado en agosto pasado, en protesta por los casos de feminicidios. Unas cuatro personas fueron arrestadas, entre ellas su líder, María Galindo.

Una de las protagonistas del hecho que luego fue detenida por los uniformados reclamó por la cantidad de casos vinculados a la muerte de mujeres que no son tipificados como feminicidios.

Dijo que usó pintura de ese color porque “significa la sangre derramada de todas las mujeres que día a día son asesinadas”.

“El gobierno no hace nada, (pedimos) que se dé alerta roja y no hay justicia. Hay 600 casos de los cuales muchos no están registrados porque supuestamente son suicido, accidente, o que fue atropellada, infinidad de excusas por no meter a los feminicidas a la cárcel”, reclamó la mujer en un breve contacto con la prensa minutos antes de ser introducida a un vehículo policial.

Momento del arresto de una de las mujeres involucradas en el incidente. Foto: Ángel Guarachi.

Mientras ocurrían los altercados, Galindo escribió en un grupo de la red social WhatsApp: “Acción de repudio por parte de Mujeres Creando a la demagogia electoral en la casa grande del amo”.

El edificio desde el que gobierna el presidente Evo Morales cuenta con guardia militar civil y uniformada, pero ante la contingencia, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) acudieron al lugar.

Los uniformados forcejearon con las mujeres en el intento de arrestar a las responsables del daño, entre ellas Galindo que arengaba consignas en contra del Gobierno.

Posteriormente, una persona ataviada con uniforme de Bomberos intentó limpiar las manchas con una manguera de presión, pero no tuvo éxito. Se alista un informe sobre el polémico suceso. (27/11/2018)