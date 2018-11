Aviadores llevan 24 partidos sin perder en casa

Wilstermann lleva 24 partidos sin conocer la derrota en su reducto, cifra que puede convertirse en un hito si es que los aviadores terminan invictos en condición de anfitriones en la temporada.

El plantel aviador no pierde en su reducto desde el 15 de octubre de 2017, fecha en la que cayó ante The Strongest por la undécima fecha del torneo Clausura.

En ese cotejo, que significaba el inicio de su campaña en el estadio de Sacaba, cayó por 1-2. Wilstermann había conseguido ponerse arriba en el marcador con gol de penal de Rudy Cardozo, pero el Tigre logró revertir el resultado con los tantos de Diego Bejarano y Fernando Marteli.

Después de esa derrota el aviador jugó hasta la fecha 24 encuentros en condición de local, de los cuales ganó en 21 ocasiones e igualó en tres.

De esos tres empates, sólo uno fue en esta temporada, en la primera fecha del torneo Clausura 2018, cuando igualó sin goles con Blooming. Eso quiere decir que este año, hasta la fecha, Wilstermann sólo dejó escapar dos puntos de casa.

Aunque el inicio de campaña en el estadio Capitán Angulo de Sacaba no es el de los mejores por la derrota ante el Tigre, este reducto, después de esa caída, fue inexpugnable para los rivales, porque en él Wilstermann no volvió a perder y su vuelta al Félix Capriles también fue con éxito, porque de igual manera hasta ahora no conoce de derrotas.

Los números son muy favorables para el técnico Álvaro Peña, quien no ha caído ni una sola vez, desde que está al mando de Wilstermann.

Peña llegó a Cochabamba el 10 de noviembre para hacerse cargo del plantel, luego que la dirigencia aviadora y el estratega Roberto Mosquera acordaran su salida de mutuo acuerdo.

Mosquera dirigió a Wilster hasta el empate 2-2 ante Bolívar, cotejo en el que Wilstermann además de perder dos puntos por el empate, perdió uno más por la impugnación de Bolívar, por los cinco extranjeros que Mosquera puso en cancha, quien antes de ese error había logrado una de las mejores campañas de Wilstermann en la Copa Libertadores, al llegar hasta los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por River Plate, en Argentina. El Millonario le propinó una goleada de proporciones al Aviador (8-0).

Aunque Peña alargó la racha invicta en condición de local que tiene Wilstermann en la Copa Libertadores, a 12 cotejos, no logró llegar a la fase de grupos, tras ser eliminados por penales por Vasco da Gama, luego de la remontada histórica del 4-0.

La racha sin derrotas en condición de local también se registró en la Copa Sudamericana este año, luego que Wilstermann empató 2-2 ante Deportivo Cuenca, pero no pudo avanzar a la tercera fase, tras caer en la ronda de penales.

Wilstermann tiene como objetivo el bicampeonato y para conseguirlo no sólo deben terminar invictos (pero con victorias, no sólo empates) en los cuatro encuentros que le restan en el campeonato Clausura.

Pero sumado a ello deben sumar puntos de visitante para así no perder la pisada a los líderes, de quienes además debe esperar que tropiecen en uno de sus cotejos.

Una buena oportunidad para sumar en condición de visitante es este domingo, cuando enfrente a su clásico rival Aurora en el estadio Félix Capriles.

Aunque es verdad, que un clásico siempre es un partido a parte, en el que los favoritismos no tienen cabida, Wilstermann llega con mejores perspectivas para quedarse con los tres puntos, pero Aurora peleará a muerte por esas unidades.

ÓSCAR VACA FUE DADO DE ALTA

Dentro de todas las bajas que tiene en la defensa Wilstermann, el cuerpo técnico recibió la buena noticia de que el lateral izquierdo Óscar Vaca ya tiene el alta médica y que si lo define el estratega Álvaro Peña, podrá incluirlo en el once titular para el clásico valluno del domingo.

Esta era la única duda que tenía el técnico para conformar al equipo para clásico.