Avión que trasladó a un ministro del gobierno boliviano al Brasil no tenía permiso de vuelo

Según un documento que envió un funcionario de la DGAC al Ministerio de Obras Publicas de Bolivia, el 30 de octubre, el Director de Seguridad Operacional, Juan C. M., autorizó el vuelo de la aeronave CP- 2600 que falsificó documentos de aeronavegabilidad.

Un aeronave Beechcraft. Foto referencial de archivo (Internet)

Avión que trasladó a un Ministro al Brasil no tenía permiso de vuelo

La Paz, 08 de noviembre (Urgentebo).- Un funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) denunció a través de un documento enviado al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, que el avión con matricula CP -2600, que trasladó al ministro de Obras Públicas, vulneró procedimientos de seguridad, pues un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil falsificó documentos de aeronavegabilidad con el fin de que ingrese al territorio del vecino país. La carta dice que se puso en riesgo la vida de una autoridad del Estado.

“Sucede que el mes de abril del 2018, la aeronave Beechcraft con matrícula CP- 2600 perteneciente a la Dirección de Aeronáutica Civil, por efecto de uso y tiempo, perdió su calidad de aeronavegabilidad, caducando su servicio de aeronavegabilidad, debiendo ingresar a su mantenimiento”, dice parte de la nota que fue publicada en el Facebook del periodista John Arandia.

Según el escrito, la aeronave no tenía permiso de vuelo porque debía ingresar a mantenimiento. Según la nota, el Director de Seguridad Operacional, Juan C. M., emitió los documentos “falsos”.

“El primer certificado No 1060 fue emitido por el término de tres meses, con carácter provisional, lo cual no existe en la normativa aeronáutica, toda vez que no se emite certificados provisionales (…) con tal certificado se tramitó el permiso de salida e ingreso al Brasil y en supuestas condiciones no aeronavegables se trasladó a una autoridad de Estado poniendo en riesgo su vida”, subraya el escrito.

Luego se emitió otro certificado para el periodo de un mes.

Un piloto de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), se prestó a llevar a la autoridad a Brasil en la nave que la DGAC adquirió el 2009 con una inversión de tres millones de dólares, según una nota de ANF.

Lea el documento: