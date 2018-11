BCB: “No vamos a devaluar, no vamos a modificar nuestra política cambiaria”

LA PAZ |

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, descartó de manera enfática cualquier posibilidad de modificación de la política cambiaria del país, después de que el ente emisor decidió cerrar sus ventanillas para la venta directa de dólares a la población.

“Nosotros estamos muy empeñados en mantener la estabilidad, no vamos a devaluar y queremos destacar ante la opinión nacional y ante todo el mundo que no habrá devaluación, no vamos a cambiar nuestra política cambiara, no la vamos a modificar porque estamos viendo los resultados que se dan en otras economías, en este sentido, mantendremos el tipo de cambio estable, porque es una condición del funcionamiento de nuestra economía”, aseveró en entrevista con medios estatales.

Esta aclaración surgió después de que la suspensión de la venta directa de dólares en las ventanillas del BCB, a través de la Resolución de Directorio N° 157/2018 que entró en vigencia desde el 1 de noviembre, generó una ola de especulaciones, principalmente, entre los analistas económicos.

Ramos ratificó que la venta de divisas a la gente, mediante sus ventanillas, era solamente una medida temporal de una duración de 36 meses y como ya venció ese plazo, entonces se asumió esta nueva acción netamente administrativa.

Ahora el Banco Central consolidará su función de proveedor mayorista y la población podrá seguir comprando dólares en la banca privada y las casas de cambio. Por tanto, esta medida del cierre de ventanillas tampoco está “relacionada con la disminución de las reservas, algunos dicen sí porque están bajando las reservas, pero con esta medida no aumentarán ni disminuirán las reservas, o sea no se va a detener una caída de reservas”, sostuvo.

Asimismo -subrayó- no se afectará la balanza comercial, porque no aumentarán las exportaciones ni disminuirán las importaciones.

Del mismo modo “no va a afectar el tipo de cambio porque el tipo de cambio sigue exactamente igual y se va a mantener porque la estabilidad es para nosotros una condición de desenvolvimiento de este modelo. El tipo de cambio para la compra sigue siendo de 6.86 y de venta de 6.96, eso no se va a modificar, de tal manera que no hay ninguna incidencia sobre esta variable”, insistió.