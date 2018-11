Bebé que nació con el corazón fuera del tórax será operada en la Caja Nacional

La madre de la menor Birmania Vargas, se expresó sorprendida y lamentó entre lágrimas la inusual condición de salud de su bebé recién nacida.

Santa Cruz./ María Gloria Almeida Vargas de dos días de nacida aguarda en la Caja Petrolera para ser intervenida quirúrgicamente ya que nació con el corazón afuera de la caja toráxica, el día sábado en Guayaramerín, Beni.

La madre de la menor Birmania Vargas, se expresó sorprendida y lamentó entre lágrimas la inusual condición de salud de su bebé recién nacida y ahora aguarda en el Hospital de la Caja Petrolera que a la niña se le realice la operación.

“Nunca pensé esto, que me iba a pasar porque mis hijos salieron normales no más, nunca había visto esto como me pasó a mí, a mi bebé, que nació así, enfermita con el corazón afuera”, declaró para Red Uno Bolivia. Ella siente consuelo porque el doctor le dijo que se hará todo lo posible para que la bebé se encuentre “mejor”. Su padre afirma que se mantendrá vigilante y atento ante lo que suceda y “seguir adelante con mi hija”, dijo Dixon Alemida.