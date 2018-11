Bolivia ejecutará la boleta de garantía de Argentina por deuda del gas

Planta compresora de gas natural. Foto: Archivo.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó ayer que se ejecutará la boleta de garantía de Argentina por dos facturas impagas de la venta de gas natural boliviano. La autoridad anunció que la próxima semana viajará al país vecino para tratar el tema.

“Vamos a ejecutar las boletas de garantía (…) la ejecución de la boleta no es el monto que nos adeuda, es más”, dijo Sánchez en una publicación difundida por la red ATB.

La autoridad participó el jueves, junto al presidente Evo Morales, en el inicio de venta de la nueva gasolina Súper Etanol 92 en la ciudad de Santa Cruz.

Respecto a las nominaciones o demanda de gas por parte del mercado de Argentina, Sánchez explicó que en este procedimiento se aplica el pago denominado take or pay cuando el requerimiento está por debajo de lo establecido en el contrato, es decir que el vecino país también deberá cancelar por los volúmenes no retirados.

En ese marco, anunció que la semana entrante se ausentará a la Argentina para conversar sobre la deuda y los volúmenes de gas entregados a ese mercado.

“Esto es un tema subsanable, negociable”, apuntó.

El 12 de octubre, el ministro Sánchez indicó que el Gobierno argentino debe al Estado boliviano $us 320 millones por el consumo de gas, y pese a ese incumplimiento, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) continuó con la entrega normal del combustible, hecho que —remarcó la autoridad— afecta al pago que se debe hacer a las empresas petroleras que operan en el territorio nacional para que continúen con sus inversiones.

El monto económico adeudado al Estado boliviano se deduce por $us 55 millones de intereses entre los años 2007 y 2017, y $us 265 millones por dos meses impagos en 2018. Sin embargo, Sánchez detalló que el 20 de octubre vencía otra factura por $us 133 millones.

Fuente: Cambio