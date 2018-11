Caso Lava Jato: Mesa ve que el Gobierno busca protegerse y Rodríguez dice que deben asumirse responsabilidades

El expresidente y candidato Carlos Mesa llamó a la tranquilidad a sus seguidores y acusó al oficialismo de emprender una persecución política con el caso Lava Jato-Odebrecht no solo para proteger sus propios errores sino para destruir al adversario político. Insistió en que los supuestos sobornos se dieron en los gobiernos de Eduardo Rodríguez y Evo Morales.

Rodríguez respondió que la posición asumida por Mesa es la de un candidato y no entrará a un debate electoral, aunque consideró que cada quien deberá asumir su responsabilidad por sus actos en este caso que, según una investigación legislativa, vincula a ocho exfuncionarios, entre ellos Mesa por viajes coincidentes con ejecutivos de firmas brasileñas y movimientos de cuentas.

Mesa no se había referido hasta hoy a las revelaciones de la investigación legislativa que realizó una comisión multipartidaria liderada por la diputada del oficialismo Susana Rivero, quien dijo en reiteradas oportunidades que todo lo obrado está documentado y que los indicios encontrados, de ser aprobado el informe en el Legislativo, deben ser investigados por la Fiscalía

A través de un video publicado en su cuenta en YouTube, el exmandatario y candidato a la presidencia volvió a reiterar que la investigación brasileña Castillo de Arena identifica pagos de sobornos para la adjudicación de la construcción de la carretera Roboré-El Carmen entre 2005 y 2008, cuando ya no era gobierno.

Es más, reveló, que conversaciones del máximo ejecutivo de la brasileña ARG Camargo-Correa hablan de pago de sobornos en el Legislativo para la aprobación del contrato de construcción durante el gobierno de Rodríguez, una vez ese gobierno logró consolidar el financiamiento de la CAF y no de Brasil, como estaba previsto en un inicio y que, como se ve, al final no se concretó.

Entonces, la obra fue concretada en el gobierno de Rodríguez y ejecutada en la administración de Morales. “Con esa explicación queda claro que por tercera vez el gobierno del presidente Evo Morales intenta demolerme primero y segundo proteger su propia gestión, proteger una gestión donde hubo corrupción”, afirmó.

Rodríguez aseguró que la actuación de su gobierno en este tema se enmarcó en la legalidad y que la contratación del crédito de la CAF bajó en $us 40 millones el costo de la carretera, empero dijo que no entrará en un debate electoral con Mesa, quien oficializó su candidatura presidencial por el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI).

“Yo asumo que son declaraciones de un candidato a la presidencia y prefiero acudir donde se me llame ante una autoridad competente y no entrar a un debate electoral porque no estoy en ese proceso en el cual tengan que señalar quien es más o menos responsable. Cada quien debe asumir la responsabilidad de sus actos”, sostuvo.

Y añadió: “Hay indicios, que es lo que llaman, que determinadas autoridades o exautoridades hubieran recibido o hubieran tenido actuaciones reñidas con la legalidad, eso debe investigarse y cada quien debe probar la suyo”.

Mesa llamó a sus bases ciudadanas a la tranquilidad e insistió en que no tiene ninguna responsabilidad en el tema en investigación. “Pueden estar ustedes tranquilos porque vamos a seguir peleando, no defendiéndonos (sino) acusando a quienes tratan de utilizar la política como mecanismo de destrucción del contrincante y de protección de los errores propios”.

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá conocer el informe de la comisión investigadora y decidir si lo remite a la Fiscalía para su indagación.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz