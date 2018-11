Científico chino defiende su modificación genética de bebés

He Jiankui dijo que no busca “eliminar enfermedades genéticas” sino ayudar a gente que necesita soluciones que la tecnología actual puede dar.

Durante una intervención en la segunda conferencia sobre Edición del Genoma Humano en la Universidad de Hong Kong, el científico chino He Jiankui defendió este miércoles (28.11.2018) la efectividad de su experimento, con el que asegura haber creado, mediante modificación genética, a los primeros bebés resistentes a ciertas enfermedades, entre ellas el sida.

He agregó que detendrá momentáneamente los estudios, atendiendo al impacto que ha generado a nivel internacional. “Los ensayos clínicos han sido pausados debido a lo que ha sucedido. Por el caso específico (de las bebés, dos niñas) me siento orgulloso, de hecho me siento sumamente orgulloso”, explicó el experto, que agregó que los detalles de su trabajo han sido puestos en manos de sus pares.

“El estudio ha dado resultados efectivos y ha sido entregado para su revisión en la comunidad científica”, dijo He, que al mismo tiempo reconoció que su experimento no estaba avalado por ninguna institución oficial. Además, defendió que su investigación no busca “eliminar enfermedades genéticas”, sino “dar a las niñas la habilidad natural para resistir a una posible futura infección del VIH”.

Conmoción general

He Jianjui agregó que los padres de las niñas fueron informados de los riesgos que conllevaba el experimento y mostraron su consentimiento. “Esta gente necesita ayuda y tenemos la tecnología”, dijo el experto. “Aunque ha habido progresos en las terapias contra el VIH, las nuevas infecciones siguen siendo un problema para muchos países, especialmente en los menos desarrollados”, añadió.

La Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, de la ciudad de Shenzhen, donde trabaja He, anunció que va a investigar al científico para determinar si su experimentó violó las leyes o sus regulaciones. El centro de estudios afirmó sentirse “profundamente conmocionada por el caso”, que calificó como “una grave violación de la ética y los estándares académicos”.

Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino está “muy preocupado” por la presunta modificación genética. El viceministro de esa cartera, Xu Nanping, recordó que China limita la investigación de células embrionarias hasta un máximo de 14 días, en cumplimiento del código ético redactado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por el Ministerio de Salud del país en 2003.

DZC (EFE, AFP)

Fuente: DW