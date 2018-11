Colombia: se desploma la imagen del presidente Iván Duque

A 100 días de haber asumido, el mandatario recibe la aprobación de menos de un tercio de la población, según dos sondeos.

La imagen del presidente de Colombia, Iván Duque, se ha visto duramente afectada en los primeros 100 días de su mandato. Al menos eso desprende de dos encuestas dadas a conocer este viernes (16.11.2018), donde se aprecia el fuerte desplome que ha tenido la percepción positiva que tenía del sucesor de Juan Manuel Santos la población colombiana.

Según un sondeo de la firma Cifras & Conceptos realizado para Caracol Radio y Red Más Noticias, solo un 33 por ciento de la ciudadanía tiene una imagen favorable del jefe de Estado, mientras que un 65 por ciento piensa lo contrario. En tanto, una encuesta de la empresa Ivamer aseguró que solo un 27,2 por ciento de los consultados aprueba el desempeño de Duque, que juró el pasado 7 de agosto.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tiene una imagen favorable del 32 por ciento, desfavorable del 55 por ciento, y un 13 por ciento dice no conocerla. En cuanto a los actuales ministros, los colombianos dieron la peor calificación en los primeros 100 días de Gobierno al de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien obtuvo un 84 por ciento de imagen desfavorable y solo un 16 por ciento positivo.

Duque se las toma “con humildad”

Según el director de Cifras & Conceptos, César Caballero, el resultado es histórico, pues se trata de la cifra de apoyo más bajo para un presidente de los últimos tiempos en los primeros 100 días de Gobierno. Caballero dijo que los presidentes César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron un apoyo en los 100 primeros días similar o incluso superior frente al porcentajes de votos obtenido en las elecciones.

Consultado por estas cifras por Blu Radio, Duque dijo que las recibía “con humildad y sentido autocrítico”. El mandatario, de 42 años y que fue elegido con el 53,9 por ciento de los votos el pasado 17 de junio, agregó que “uno no puede convertir las encuestas en un ancla emocional y del Gobierno porque el Gobierno perdería el norte. Yo estoy gobernando pensando en lo que le sirva al país, no en lo que me produzca aplausos”.

En tanto, la imagen desfavorable del expresidente Santos es de 33 por ciento y la favorable del 66, según Cifras & Conceptos.

DZC (EFE, dpa)

Fuente: DW