¿Cómo puedo mejorar las fotos que subo a Instagram?

Hay varios factores que debemos tener en cuenta para mejorar las fotos que subimos a Instagram. Dicha plataforma es una red social que nos permite publicar contenido visual (imágenes y videos), por lo que este tema es realmente importante.

Además, hace mucho tiempo implementaron las historias y se han vuelto muy popular porque las personas publican lo que hacen diariamente. En la aplicación hay millones de usuarios que día a día interactúan con otras personas y quieren darle un aire profesional a las fotografías de su perfil. ¿Qué debemos hacer para que eso pase?

Para nadie es un secreto que al subir las fotos a Instagram perdemos un poco la calidad de la misma gracias a las restricciones que tiene la red social. Y un punto fundamental para subir rápidamente de seguidores tiene que ver con las fotos que subes a la plataforma. Hoy vamos a darte algunos tips para que subas fotos de calidad, nítidas y en una buena resolución para que te lluevan seguidores.

El tamaño tiene que ser como mínimo de 640 x 640

La resolución es algo crucial a la hora de subir una fotografía en la plataforma y por lo general nuestras fotografías no están en el tamaño que requiere la aplicación. El mínimo es de 640 X 640, y te recomendamos que ajustes la fotografía con una aplicación externa a Instagram. ¿Qué pasas si no tenemos la mínima resolución? Al no alcanzar, Instagram redimensiona la fotografía cuando la recortas desde la propia aplicación. El procedimiento hace que la fotografía haga un efecto cuadricula/pixeleado que deteriora la imagen. Por ello es recomendable que tengas tus fotografías a un tamaño de 640 x 640 como mínimo antes de subirlas.

Nunca hagas la foto con la cámara de Instagram

Instagram trae una aplicación de cámara dentro de la red social para las ocasiones en donde no podemos activar la cámara de nuestro móvil. No obstante, si quieres que las fotografías se vean bien, tienes que hacerlas desde la cámara nativa de tu smartphone. En Instagram pasa lo mismo que en WhatsApp, al tomar una fotografía con la cámara de la aplicación, perdemos mucha calidad y pasa lo mismo cuando subimos una historia. Por otra parte, es recomendable que edites, recortes y solo subas el resultado final de la fotografía desde la galería.

No exageres con los megapíxeles

La plataforma comprime las imágenes de una manera sorprendente y las fotos pesadas bajan a una pobre calidad. Para todos aquellas personas que tengan muchos megapíxeles en su móvil, les recomendamos que no exageren a la hora de tomar fotografías que van a subir a Instagram porque la plataforma le hará una mala jugada.

Sube la foto con un dispositivo iOS

Es algo molesto, pero Instagram comprime menos las fotos de iOS que las de Android y no sabemos la razón de ello. Cabe resaltar que no es justo para las personas que tenemos dispositivos Android, pero es recomendable que uses un iOS para subir las fotos. Y en caso de que no nos creas, puedes hacer la prueba tú mismo intentando subir la misma fotografía con dispositivos diferentes. Te recomendamos que hagas las fotos con tu móvil Android, las edites, y subas con un dispositivo iOS.

También recuerda que debes tener un buen terminal para sacar excelentes fotografías, no ser las típicas selfies y ser lo más profesional posible en ellas. Recuerda tener un perfil impecable en donde muestres tus gustos, sentimientos, viajes y personalidad, que eso es lo que te identificará entre las personas. Usa plantillas de canva.com, por ejemplo, te ayudarán.

Fuente: wwwhatsnew.com