Cuáles son los famosos que perdieron sus mansiones por el incendio en California

El violento incendio que afecta a California, donde residen varias estrellas de Hollywood y celebridades del espectáculo mundial, arrasó los hogares de personalidades como los músicos Neil Young y Miley Cyrus, y otros famosos como el actor y productor, Gerard Butler, ubicadas en la zona norte de Los Ángeles. Además, Lady Gaga, Kim Kardashian y Guillermo del Toro tuvieron que ser evacuados en los últimos días por la proximidad del incendio.

Cyrus, por su parte, afirmó que su “casa ya no está en pie” pero “las memorias compartidas con familia y amigos permanecen fuertes”. “Soy una de las afortunadas. Mis animales y el amor de mi vida están a salvo y eso es lo único que importa ahora mismo”, dijo la actriz y cantante de 25 años en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la leyenda del rock Neil Young indicó en su portal de noticias que también “perdió” su casa por el fuego. “California es un paraíso para todos nosotros. Un regalo. Estamos tristes de no ser capaces de defenderla frente a la ira de la Madre Naturaleza”, aseguró el conocido autor de Rockin’ In The Free World, de 73 años.

Otros famosos como la mediática televisiva Kim Kardashian, el director de cine Guillermo del Toro y la actriz y música Lady Gaga debieron ser evacuadas por la cercanía del incendio. “Estoy muy agradecida. Amo y que Dios bendiga a todos los bomberos y socorristas que continúan combatiendo este fuego. Arriesgan la vida por nosotros y me siento muy humilde por tu valentía. Ustedes son nuestros héroes. #WoolsleyFire”, escribió la cantante y compositora a través de su cuenta de Twitter. Y agregó: “Estoy sentada aquí como muchos de ustedes preguntándome si mi casa estallará en llamas”.

Y Gerard Butler, por su parte, escribió un texto y publicó un selfie, en Instagram, junto a su casa destruida en Malibú. “Regresé a mi casa en Malibú después de evacuar. Tiempo desgarrador en todo California. Inspirado como siempre por el coraje, el espíritu y el sacrificio de los bomberos. Gracias @LosAngelesFireDepartment. Si puede, apoye a estos valientes hombres y mujeres en SupportLAFD.org”, sentenció el actor.

Asimismo, el portal estadounidense TMZ publicó que la ex ganadora olímpica y actual personalidad televisiva Caitlyn Jenner y la actriz Camille Grammer perdieron su hogar en el incendio. El actor Charlie Sheen pidió ayuda en Twitter para localizar a sus padres, Janet y el también actor Martin Sheen. Otros actores y actrices que también tuvieron que abandonar sus casas son los actores Roma Downey, Alyssa Milano, Rainn Wilson, Eddie McClintock y la cantante rockera Melissa Etheridge.

Los tres grandes incendios que permanecen activos en California provocaron la muerte de al menos 31 personas, la mayoría en el norte del estado.

El más mortífero es el “Camp Fire”, contenido hasta el momento en un 25%, según indica la agencia internacional de noticias EFE, que dejó al menos 29 muertos. Y arrasó casi por completo Paradise, una localidad de 26.000 habitantes ubicada unos 280 kilómetros al noreste del área de la bahía de San Francisco, donde desde el jueves se mantiene activada la alerta roja por la mala calidad del aire a causa del humo proveniente del incendio.