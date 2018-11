Defensa de Zahzú alista demanda en contra de Aurora

La deuda que tiene Aurora con el técnico argentino Miguel Ángel Zahzú se complica, tomando en cuenta que no se llegó a un acuerdo con la dirigencia y por ende se alista la demanda ante la FIFA por el monto adeudado, según informó ayer el abogado José Goytia.

Hace un mes, el jurista señaló que se intentaba conversar con la dirigencia aurorista para evitar el proceso; sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y se estima que la demanda sea ingresada la próxima semana.

“Hemos intentado conciliar, hemos tenido charlas bastante amistosas con la dirigencia del club Aurora, pero entendemos que el monto que ellos nos han ofertado, no es tono de burla, pero aún así no podría llegar mínimamente a (cubrir) lo trabajado. Es por eso que no ha habido un consenso. Vamos a iniciar el proceso, pero si en el camino existe alguna chance de conciliación o acuerdo, nosotros vamos a estar dispuestos. En eso hemos quedado con el presidente de Aurora. Esperamos que se dé una decisión, sino, va a ser la vía legal la que decida”, sostuvo el representante legal del argentino.

De acuerdo a la explicación que brindó Goytia, en la demanda se pedirá que se cubra con la totalidad del contrato (77 mil dólares), empero, de ese monto, el club podrá presentar los descargos de los pagos que realizó.

Goytia anunció que la próxima semana presentarán la demanda ante la FIFA, puesto que consideran que es mejor acceder por la vía internacional.

Asimismo, el jurista recordó que Zahzú sólo pide lo que le corresponde por el tiempo trabajado y que su intención no es perjudicar al club popular.

Consultado sobre la cantidad que puede llegar a pagar el Equipo del Pueblo, en caso de que la demanda proceda y salga a favor del exestratega del Celeste, el abogado no quiso dar una cifra, pero advirtió que el monto que se solicita puede sufrir un incremento por varios factores que el ente internacional tiene previstos.

Sobre el tiempo de duración del proceso, Goytia señaló que el mismo puede durar tres meses y, en caso de que se dé algún tipo de “incidente”, podría extenderse a seis meses.

“POR 3 MIL DÓLARES NO QUIERE ARREGLAR”

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, señaló ayer que existe una diferencia de 3 mil dólares en la solicitud que hizo el técnico Miguel Ángel Zahzú.

“Ellos estaban pidiendo 11 mil y les ofrecí 8 mil. No pude hablar con el profe. Estaba a la espera de una respuesta. Si lo hace (por la demanda), nosotros vamos a defendernos. Tenemos los descargos”, dijo.

Cornejo recordó que Zahzú presentó su renuncia y que no fue cesado en sus funciones. Asimismo, señaló que tiene pruebas de “cosas raras” que habrían sucedido, pero no quiere revelar. No obstante, en caso de ser necesario, podría perjudicar al técnico argentino.

Sobre este tema, el abogado de Zahzú, José Goytia, aseguró que la dirigencia señaló que podía cancelar 3 mil dólares al momento de aceptar el acuerdo, mientras que los 5 mil restantes se iban a cancelar dentro del primer trimestre de la gestión 2019.