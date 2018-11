Demócratas a Doria Medina: Si quiere ser candidato tiene que ganar en las primarias

El senador Edwin Rodríguez manifestó que puede existir más de un candidato a la presidencia y vicepresidencia

Senador Edwin Rodriguez. Foto: ANF/PRO

La Paz, 22 de noviembre (ANF).- Frente a la aspiración de Samuel Doria Medina de ser el candidato a la presidencia por la alianza Bolivia dice No y que los Demócratas coloquen al postulante a la vicepresidencia, el senador Edwin Rodríguez le recomendó que gane las elecciones en las primarias de enero de 2019 si quiere ser el postulante presidencial.

“Si el señor Doria Medina quiere ser candidato, primero tiene que ganar en las primarias; si los Demócratas presentamos otro candidato y los invitados también quieren presentar su binomio se tendrá que competir y ahí el ganador tendrá que ser el candidato por la alianza Bolivia dice No”, dijo el senador, Rodríguez.

La alianza Bolivia dice No conformada entre Unidad Nacional y los Demócratas aún no tiene un binomio acordado, si no logran un consenso, barajan la posibilidad de más de una candidatura para que sean en las elecciones primarias donde se defina el candidato a la presidencia y vicepresidencia.

Esta semana el líder político dijo que “tiene las condiciones que lo convierten en el mejor candidato para la alianza. Cumplo los requisitos… por eso creo que lo mejor sería acordar un binomio que ponga al candidato de UN a la presidencia y al candidato de Demócratas a la vicepresidencia”, afirmó a Urgentebo.

Rodríguez añadió que “Esto significa que si no llegamos a un consenso obviamente que habrá más de un candidato y el 27 de enero habrá unas verdaderas primarias”, anunció el legislador quien dijo que el obstáculo “son las pretensiones legítimas de algunos candidatos que quieren ser (presidenciables)”, sostuvo.

Recordó que al momento de registrar la alianza se firmó un documento de acuerdo que establece claramente que si no hay consenso pueden existir varios candidatos. “Los que aceptaron estas reglas están en la alianza, los que no aceptaron y quisieron imponer su candidatura y caudillismo no están en esta alianza”, dijo Rodríguez, en alusión a Carlos Mesa candidato por el FRI.

Fuente: ANF