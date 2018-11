Diosdado Cabello acusó al ex candidato a presidente de Colombia Gustavo Petro de haber buscado apoyo del chavismo

La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral.

No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución https://t.co/AhwKPS2qIx

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2018