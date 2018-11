Diputado confirma su candidatura para las Primarias del MAS en 2019

Hasta el martes presentará su binomio

El diputado indígena y opositor Rafael Quispe confirmó este sábado su candidatura presidencial en las Elecciones Primarias del Movimiento al Socialismo (MAS), pese a la advertencia del vocero político oficialista que será expulsado y procesado por transfugio. Sigue buscando a su acompañante de fórmula y espera inscribir su binomio hasta el próximo martes.

“Confirmo mi participación en las Primarias del Movimiento al Socialismo (MAS) ya que reúno con todos los requisitos, con la certificación oficial del Tribunal Supremo Electoral (MAS) donde indica que son militante del MAS, por lo tanto, estoy buscando mi candidata o un candidato a vicepresidente para que el día lunes o martes hacer la inscripción ante el entre electoral”, dijo en una entrevista con ERBOL.

Reiteró que sería el único candidato habilitado para postular por el MAS y puesto que Evo Morales ni Álvaro García Linera están impedido de hacerlo por efecto del referendo del 21 de febrero de 2016, donde ganó el No a la repostulación indefinida. En ese marco, reafirmó “contundentemente” que participará en las primarias del partido en función de Gobierno.

“Reafirmo y confirmo contundentemente que participaré en las Primarias del Movimiento al Socialismo (MAS). Yo estoy legalmente habilitado, más bien, los candidatos ‘truchos’ son Evo Morales y Álvaro García Linera”, afirmó.

El concejal y vocero político del MAS, Jorge Silva, anunció el viernes que se pedirá ante el Órgano Electoral que se sancione al diputado opositor Quispe con la pérdida de su curul por transfugio. Ante esto, Quispe dijo que no teme ser procesado porque considera que él fue inscrito fraudulentamente como militante en el partido de gobierno, sin embargo, usará esa condición para impugnar la candidatura de Evo Morales.

“Ojalá que ahora no salgan los oficialistas con algún discurso diciendo que me van a expulsar, porque eso representaría que no existe una democracia interna en el Movimiento al Socialismo (MAS)”, señaló.

Fuente: erbol.com.bo