Diputado de UN asegura que pueblo boliviano le va a ganar a Evo en las elecciones

El Bunker

13/11/2018

El diputado de Unidad Nacional, Miguel Ángel Feeney, visitó El Bunker, programa radial que conduce Agustín Zambrana, donde en una charla amena se le consultó si UN le ganará a Evo en las elecciones del 2019 y él muy seguro respondió “el pueblo boliviano le ganará a Evo”.

Otra de las consultas que se le hizo al diputado fue ¿quién es el mejor hombre para ser presidente del país? y sin titubear dijo “Samuel Doria Medida, porque es un apersona preparada, sabe administrar, hacer empresa y porque conoce Bolivia de punta a punta”.

“La honradez de Samuel está comprobada, es un hombre preparado administrativamente y en conocimiento, tiene una voluntad férrea de querer que el país siga adelante y brinda ayuda a las personas que lo necesitan”, manifestó.

Por otro lado, Feeney, ante las críticas del MAS sobre la falta de un plan de gobierno de parte de la oposición, aclaró que si aún no lo han presentado no es porque no lo tengan sino porque aún no corresponde presentarlo.

“No es el momento de presentar el plan de gobierno, además como se va presentar sino tenemos candidato ni a la presidencia ni vicepresidencia, no es porque no queramos sino porque hay que cumplir el cronograma que hizo el TSE, no es que estemos atrasados”, explicó.