Djokovic sobre Zverev: “Será uno de los favoritos en cada Grand Slam”

EFE

El serbio Novak Djokovic se deshizo en elogios sobre suverdugo en las Nitto ATP Finals, el alemán Alexander Zverev, al que considera un favorito para ganar cualquiera de los Grand Slam, y del que dijo que teme que incluso pueda superarle.

“Eso ya lo sabíamos antes”, dijo sobre el potencial de Zverev para ganar un grande. “No hay ninguna diferencia por lo de esta noche. Por supuesto, ha ganado un gran torneo, pero siempre ha tenido calidad para ganar un Slam. No hay duda de que lo hará, y será uno de los favoritos en cada uno de ellos”.

“Estoy realmente feliz por él. Quiero decir, obviamente no es bueno perder un partido de tenis, especialmente en la final de un gran torneo. Pero hoy estoy bastante decepcionado con mi juego”, admitió.

“Pero estoy feliz de que ganara el título porque tenemos una relación muy buena y amistosa. Residimos en el mismo lugar. Entrenamos mucho. Nos vemos un montón. El viene de una familia muy agradable. Se lo ha merecido”, dijo convencido Djokovic.

“Hay un montón de similitudes en términos de trayectoria de tenis profesional en nuestras carreras. Esperemos incluso que pueda superarme. Sinceramente se lo deseo. Es un jugador muy dedicado a su trabajo, y sin duda, es una persona muy agradable, alguien que se lleva muy bien con todo el mundo”, dijo para describir a ‘Sascha’.

“Se merece todo lo que ha recibido hasta ahora, y tiene mucho tiempo por delante. Le deseo que se mantenga saludable y obviamente que gane muchos títulos”, finalizó sobre su rival.

“Mi salud no ha sido realmente perfecta en los últimas tres o cuatro semanas. Y eso me ha restado energía”, aclaró sobre él mismo. “Pero al mismo tiempo jugué las finales de Bercy y aquí. Tengo que estar contento con este resultado. He terminando el año como número uno y esa era la meta”, resumió Djokovic.

“En general fue una temporada fenomenal y tengo que estar muy orgulloso”, finalizó el número uno del mundo.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar