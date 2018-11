Donald Trump profundiza presiones sobre Irán

Quienes conocen el estilo y la forma del régimen iraní saben perfectamente que la exportación de la revolución islámica es una de las políticas de estado que hace a la vida misma del sistema. En consecuencia, abstenerse de “exportar la revolución” socava el todo del proyecto político revolucionario y pone en riesgo la supervivencia económica del país, que en la actualidad no son nada alentadoras. En consecuencia, Trump está pidiendo y presionando por algo que Irán no puede “dar” sencillamente porque no lo tiene en su horizonte ideológico, “y nadie puede dar lo que no tiene”.