Eduardo Mérida recobró su libertad después de 24 días detenido

La Sala Penal Segunda revocó la detención preventiva de Mérida para que pueda defenderse en libertad, en el proceso judicial por la falsificación de su Libreta de Servicio Militar, estuvo 24 días recluido en la carceleta del municipio de Arani.

Cuando salía de la carceleta de Arani fue recibido con aplausos, gritos de apoyo y pétalos de flores por parte de un grupo de sus simpatizantes.

“Primero quiero decir que no le he robado a mi municipio y todos los candados que me pusieron para encerrarme fueron desvirtuados. Que investiguen a Zacarias Jayta y Víctor Osinaga porque es la gente que está haciendo llorar a mi población, me encerraron 24 días” aseveró Mérida.

Mérida enfrenta al menos 37 procesos, de los cuales 7 fueron iniciados por el Concejo Municipal de Quillacollo. Ante el fallo adoptado el asesor legal del alcalde suplente Zacarías Jayta, Milton Escobar, indicó que fue incorrecto revocar la detención preventiva de Mérida.

“Seguiré encarando los procesos, ahora Quillacollo y Cochabamba saben que este alcalde no es corrupto, a este alcalde le han hecho daño. Mientras estuve en prisión pude observar de cerca la retardación de justicia, salgo de acá con el deber de ayudarlos, hemos aprendido a ser más humanos” dijo emocionado.

La autoridad suspendida fue enviada a prisión el 15 de octubre por la presidenta del Tribunal Primero de Sentencia de Quillacollo, Sonia Zabala.