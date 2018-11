Edwin Blanco cobrará Bs 11.000 por atender en una ventanilla de Fiscalía de La Paz

Su salario corresponde al de Fiscal III. “Los derechos y garantías que establece la Constitución no privilegian, alcanzan a todos”, dijo el fiscal General, Juan Lanchipa. Blanco es padre de un bebé.

La Paz, 05 de octubre (Urgentebo).- Edwin Blanco, ex fiscal departamental, este jueves fue designado a la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones. Al respecto el titular del Ministerio Público, Juan Lanchipa, afirmó que Blanco retornó a ejercer el puesto de fiscal III, puesto que ocupaba antes de ser máximo responsable del Ministerio Público de La Paz.

“Nosotros hemos señalado que vamos a respetar los derechos laborales, pero no hemos señalado que no va haber inamovilidad, eso significa de que él (Blanco) ha ingresado en una condición de fiscal III, ahora llega a ser fiscal III, es por mejor servicio”, enfatizó.

Entre tanto, el ex fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha, señaló que el cargo que ahora desempeña la ex autoridad paceña tiene una remuneración económica de más de Bs 11.100, menos el descuento a la AFP.

“(El sueldo de un fiscal III) está sobre los 11.100 bolivianos, pero con los descuentos que se saca para las APF está menos. La diferencia que hay es de 1.000 bolivianos de rango a rango; fiscal II más 1.000 bolivianos, fiscal I más 1.000 bolivianos”, indicó.

En septiembre, en un audio publicado, la ex jueza Patricia Pacajes reveló que condenó a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández, por el caso Alexander, sin pruebas que demuestren que es culpable. Asimismo indicó que los fiscales Blanco y Susana Boyan fueron quienes presionaron para sentenciar al galeno.

Este hecho, hizo que el ex fiscal departamental paceño termine su gestión envuelto en uno hecho de injusticia, que estremeció a la población boliviana y que inclusive ocasionó que políticos y ciudadanía pidieran que sea retirado del Ministerio Público.

Sin embargo, Lanchipa explicó que Blanco al tener un hijo de un año de edad no puede ser despedido, puesto que así lo establece la Constitución Política del Estado (CPE), para resguardar el derecho laboral de los servidores públicos.

“En el tema del ex fiscal departamental (Edwin Blanco), señalo que los derechos y garantías que establece la Constitución no privilegian, alcanzan a todos, y en este caso él es parte del abrigo que brinda los derechos y garantías de la Constitución Política del Estado”, agregó.

Ministerio Público, escala salarial

El portal Urgentebo pudo conversar con un ex funcionario del Ministerio Público, quien especificó que los fiscales departamentales ganan entre Bs 15.000 a 16.000; fiscal I, Bs 14.000 y fiscal II, aproximadamente Bs 13.000. Asistentes I, III y III, con sueldo que oscilante ente los Bs 5.000 a 3.000. Y los auxiliares tienen una remuneración económica de 2.000 a 3.000 bolivianos.

Edwin Blanco pasó de ser fiscal departamental de La Paz a funcionario de la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones en una ventanilla del Ministerio Público en la sede de Gobierno, actividad por la que percibirá más de Bs 11.000 como salario, ya que aún mantiene su cargo como fiscal de materia III.

Juan Lanchipa, fiscal general informó que Blanco retornó a ejercer el puesto de fiscal III, puesto que ocupaba antes de ser máximo responsable del Ministerio Público de La Paz, pero ahora con nuevas funciones (a cargo de una ventanilla).

Según publicó el portal digital UrgenteBo, en base a declaraciones de una exautoridad del Ministerio Público “(El sueldo de un fiscal III) está sobre los 11.100 bolivianos, pero con los descuentos que se saca para las AFP (fondo de pensiones) está un poco menos”.

De acuerdo a un memorándum emitido el pasado 1 de noviembre, el actual fiscal departamental, William Alave, designó a Blanco para cumplir funciones en la “Unidad biométrico, control de firmas e informaciones” dependiente del Fiscal de Materia III, Omar Yujra Paucara.

Blanco fue parte del polémico caso bebé Alexander por el que se imputó sin pruebas al médico Jhiery Fernández y se lo condenó injustamente a 20 años de prisión. Tras el escándalo desatado a partir de la confesión en un audio de la exjueza Patricia Pacajes, respecto a la inocencia de Fernández, también se develó la intromisión de autoridades del Ministerio Público, entre ellos la de Blanco.

El exfiscal departamental señaló que no tiene ningún problema en que se le haya bajado de cargo y que en poco tiempo, en su nueva función, tomó conciencia de algunos problemas que tienen los imputados. “No hay ningún problema, porque el trabajo que se realiza en el Ministerio Público se puede hacer de arriba, abajo, al centro y adentro, el servicio a la sociedad no tiene límites, no tengo por qué sentirme mal de desarrollar una función como esa”, apuntó, según ANF.

Blanco postuló al cargo de Fiscal General, pero en la fase de examen escrito no obtuvo la calificación necesaria para pasar a la siguiente etapa de evaluación.