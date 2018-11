El comprometedor video que enfureció a Alejandro Fernández con sus fans

View this post on Instagram

Gracias mi Guadalajara, mi aire, mi vida, mis amigos, mi familia, ustedes mi público son los que me hacen más fuerte cada que lo necesito, no tengo que aclarar nada a nadie solo decirles que soy un hombre de ley tal cual me enseñó mi padre, claro como el agua. Lo que dije la noche de ayer me salió del alma, del corazón, gracias por su apoyo. Los invito a crear conciencia de lo que compartimos en redes sociales, para no dañar a los demás sin fundamentos. ¡México son ustedes los que me hacen fuerte! Juntos podemos #SerConscientes