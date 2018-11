El FRI niega haber invitado al hijo de Carlos Palenque

El secretario general de ese partido político Walter Villagra señaló que Palenque le pidió una reunión, para conversar de temas políticos, pero que nunca se realizó la cita, contó que se presentó como el hijo de Carlos Palenque. Carlos Palenque. Foto: Archivo

La Paz, 1 de noviembre (ANF).- El secretario general del Frente Revolucionario de Izquierda Walter Villagra negó que esta organización política hubiera invitado a Carlos Palenque hijo del extinto y reconocido político del mismo nombre.

“El hijo de don Carlos Palenque nunca estuvo en mi oficina, tampoco como secretario general no le he hecho ninguna invitación. Él me ha mandado unos WhatsApp donde me pedía conversar sobre algunos aspectos de la política; pero no le hemos invitado”, declaró Villagra a ANF.

Precisó que sus oficinas funcionan en su mismo domicilio que es el que está registrado en el Tribunal Supremo Electoral, “y seguro que ni conoce dónde es (mi casa). No hemos hecho ninguna invitación, no ha estado en las oficinas. Él (Carlos Palenque) nunca ha venido a mi casa”, reiteró.

Este jueves, el hijo de Carlos Palenque hizo conocer una carta en la que rechaza una supuesta invitación que le habría realizado el FRI, para formar una alianza política rumbo a las elecciones general de 2019.

Palenque en la misiva remarcó que asumió la decisión de rechazar la invitación porque el candidato a la presidencia por el FRI, Carlos Mesa, tiene como asesor a un personaje “desleal”, en referencia a Ricardo Paz Ballivián.

Villagra explicó que en alguna oportunidad Palenque se comunicó “me dijo que quería conversar conmigo y que era el hijo de don Carlos Palenque, yo le expresé un profundo respeto por su padre”, comentó.

Sin embargo, insistió que no se reunieron porque Villagra por su dedicación exclusiva en la campaña de Carlos Mesa, no tiene tiempo.

Paz Ballivián fue fundador del desaparecido partido de Palenque, Conciencia de Padria (Condepa), actualmente es parte del entorno de trabajo de Mesa.

/NVG/

Fuente: ANF