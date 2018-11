El MAS dice que impulsó la candidatura de Mesa y le atribuye haber sepultado el 21F

El asambleísta departamental Gustavo Torrico comparó a las plataformas ciudadanas con el “dolor de muela” y que a Carlos Mesa de ser el dentista.

Carlos Mesa cuando presentó a su equipo de trabajo en Santa Cruz varios de las plataformas. Foto: Equipo de Mesa.

La Paz, 5 de noviembre (ANF).- El MAS asegura que ha impulsado la candidatura del expresidente Carlos Mesa y lo tilda de “sepulturero del 21F”, un escenario totalmente favorable para el partido gobernante, afirmó el asambleísta departamental, Gustavo Torrico.

“En esta emergencia de Carlos Mesa que es realmente aplaudida por nosotros (MAS) y casi fue impulsada por nosotros, porque a partir de su aparición como candidato Mesa viene a hacer el trabajo que a nosotros nos iba a costar un año de guerra, hablo de una guerra política”, declaró Torrico en radio Panamericana este fin de semana.

Comentó que muchos de los partidos y militantes que perdieron su personería jurídica van a terminar en el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y si Mesa “sigue recogiendo toda la fruta podrida va a terminar siendo un carro basurero de la política”, sostuvo.

“Para nosotros (MAS) que nosotros hemos impulsado esa candidatura de Carlos Mesa, nosotros estamos felices”, acotó Torrico, al sostener que en este nuevo escenario político de elecciones primarias en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, es sobresaliente la emergencia de Mesa que al final tomó la decisión de participar como candidato.

El exmandatario y vocero de la causa marítima había negado en reiteradas oportunidades ingresar al campo electoral, aseguró que no sería candidato a la presidencia, pero después de que la Corte Internacional de Justicia dictó su fallo sobre la demanda marítima y al aparecer como favorito en varias encuestas, Mesa terminó lanzando su candidatura.

El calendario electoral para las elecciones primarias exige a los partidos con personería jurídica inscribir sus alianzas y binomios, la oposición ha reaccionado sobre los plazos ajustados; el MAS anunció contra todas las voces de oposición que inscribirá a sus candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, está en manos del TSE su habilitación.

Pero para el asambleísta Torrico, Mesa ha realizado el trabajo que al oficialismo le hubiera costado un año, y es bajar el accionar permanente de las plataformas ciudadanas, porque muchas han sellado sus alianzas electorales como ha sucedido con el FRI y por la presencia de varios partidos políticos.

“Las plataformas que eran una especie de dolor de muela, literalmente se han borrado con Carlos Mesa y, entonces, de pronto tuvimos un dentista sin hacer consulta, gratis, muy bien, genial para nosotros”, celebró el asambleísta departamental. “Mesa se vuelve el sepulturero del 21F”, aseguró.

Pero además cree que Mesa va a ser el autor de extender certificados de defunción a varios “viejos” políticos y partidos, porque éstos solo tienen dos escenarios: aliarse con Mesa o ir con sus candidatos propios, según Torrico en ambos casos perderían.

“En esas pequeñas facciones esa gente (electorado) va preferir votar a un solo lado y por ende los va a borrar al resto, para nosotros eso hubiera llevado un año de batalla política con los de UCS, FRI, MNR, hoy tenemos un adversario al frente”, sostuvo Torrico refiriéndose solo al exmandatario.

El vocero de Soberanía y Libertad José Luis Bedregal coincidió con Torrico sobre las plataformas políticas porque terminaron cediendo espacio a los partidos políticos, aunque aseguró que la demanda por la inhabilitación de Morales y García Linera no se va a terminar con el ingreso de las plataformas al espacio electoral.

“Vamos a pasar del activismo del 21F al escenario electoral, la lucha por el 21F no termina, no claudica. Si el TSE comete el gravísimo error de avalar la repostulaicón de Evo, la lucha será más dura, no habrá traición”, afirmó Bedregal.