El plantel aviador tiene tres bajas seguras para el clásico valluno

Wilstermann enfrentará este domingo a su archirrival con equipo diezmado, ya que tiene tres bajas confirmadas: Serginho (expulsión), Ronny Montero y Sebastián Reyes (convocados a la Verde); Óscar Vaca es aún duda.

Menudo problema se le presentó al técnico aviador Álvaro Guillermo Peña de cara al clásico cochabambino de este fin de semana, porque gran parte de los defensores no podrán ser tomado en cuenta.

De principio no podrá contar con dos de sus marcadores centrales: Ronny Montero, titular indiscutible todo el año tras la ausencia de Edward Zenteno, y Sebastián Reyes, reemplazo natural de Montero en la zaga central. Ambos fueron convocados para los partidos de la Selección Nacional ante Emiratos Árabes Unidos (16 de noviembre) e Irak (20 de noviembre).

Montero encendió las alarmas tanto en Wilstermann como en la selección, luego que saliera lastimado en el partido ante Real Potosí, el pasado domingo. Sin embargo, el informe médico otorgado por el galeno de campo, Luis Montaño, señala que el jugador sintió una “molestia en el abductor izquierdo, pero que no reviste gravedad y puede incorporarse a la selección y puede jugar”.

Aunque Montero podrá jugar con la selección, es baja para Wilstermann.

Su ausencia tendrá que ser reemplazada por el uruguayo-boliviano David Díaz, quien no ha tenido continuidad en el equipo, sobre todo por el cupo de extranjeros.

Pero ante el vacío que dejaron Montero y Reyes, al estratega Peña no le quedará de otra que apelar a Díaz, a menos que tenga un as bajo la manga como en el partido ante Real Potosí, en el que debutó el juvenil Daniel Pérez (19 años) en el segundo tiempo del cotejo.

Pero en el caso que apueste por Díaz, el cupo de extranjeros podría generarle un problema, porque con la ausencia del volante brasileño Serginho, por expulsión, se abre la posibilidad de contar con el delantero brasileño Lucas Gaúcho.

Los cuatro extranjeros que generalmente son titulares: el arquero paraguayo Arnaldo Giménez, el marcador central brasileño y capitán del equipo Alex da Silva, el volante de creación argentino Cristian Chávez y el volante ofensivo brasileño Serginho.

A ello se suma que aún está en duda la presencia del lateral izquierdo Óscar Vaca. El jugador adolece de un esguince de tobillo y una tendinitis del pie derecho, que ya le impidió jugar el domingo ante Real Potosí.

Vaca suple la ausencia de Juan Pablo Aponte, quien se restablece de operaciones en ambos hombros.

Ante la ausencia de Vaca, el estratega no se decidió por Shelton Cordero, también lateral izquierdo, sino improvisó con Reyes, que generalmente juega en la marca central. Aunque no defraudó, no estará este domingo porque igual fue convocado a la Verde.

Vaca será evaluado hoy por el cuerpo médico para ver si podrá o no ser tomado en cuenta para el clásico.

La buena noticia para el plantel aviador es que el delantero Gabriel Ríos podrá ser de la partida, si el técnico así lo define, porque ya cumplió el partido de suspensión por su expulsión en el cotejo ante Destroyers.

Quien podría perderse más de un partido es el volante Serginho, quien fue expulsado en la Villa Imperial con una tarjeta roja directa, que según reglamento recibe una sanción de dos cotejos, aunque a veces el Tribunal define lo contrario.

El plantel aviador retornó a Cochabamba ayer cerca al mediodía desde Sucre, donde pasó la noche tras el cotejo ante Real Potosí. Volverá a los entrenamientos hoy por la tarde.

PONDRÁN PIEDRA FUNDAMENTAL EL VIERNES

REDACCIÓN CENTRAL

Este viernes el directorio del club Wilstermann tiene previsto colocar la piedra fundamental para la construcción del edificio que será la nueva sede de esa institución.

Este es un proyecto que el club tiene hace varios años y lo empezó a concretar el 2017, cuando presentó el diseño del edificio en su aniversario.

Finalmente, después de todo el papeleo que se realizó ante la Alcaldía para que se apruebe el proyecto a diseño final y adecuar los ambientes en el complejo de la laguna Alalay, para que temporalmente funcionen las oficinas del club, ayer el presidente de la institución, Gróver Vargas, anunció que este viernes se pondrá la piedra fundamental de la nueva infraestructura.

La inversión es de alrededor de medio millón de dólares, que según se conoce no saldrán de los premios que recibió o recibirá el club por clasificar a torneos internacionales, sino que el nuevo edificio se construirá con aportes de los diferentes sponsors que tiene la institución aviadora, sin tomar en cuenta a varios de sus directivos que tienen empresas constructoras.

“Es un tema que nosotros ya hemos estado viendo, hemos trabajado con el tema. Hemos pedido plata a algunos sponsors, hemos visto la forma de financiarla sin que perjudique al primer plantel”, dijo Vargas.

Este edificio es un sueño que podrá convertirse en realidad en un año más o menos. La nueva sede tendrá seis pisos y dispondrá desde oficinas administrativas hasta un museo del club y un auditorio o sala de prensa.