El tema económico es obstáculo para el retorno de Machado

El volante de contención Cristhian Machado está en planes de Wilstermann para la temporada 2019, pero hasta la fecha no se llegó a un acuerdo económico entre las partes.

Rompiendo todo protocolo, Machado fue quien se comunicó de manera directa con el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, para hacerle conocer su predisposición de retornar a la institución que lo vio nacer en su vida profesional.

Pero el nuevo trato económico que recibiría hizo retroceder en esa decisión.

“Le dije que si quería contar conmigo para que vuelva a Wilstermann, pero no pudimos llegar a un acuerdo económico, me querían bajar bastante a lo que estaba ganando cuando estaba en el club; no puedo ir con esas condiciones. Veré que decisión tomar”, contó Machado desde Estados Unidos.

Vargas confirmó que conversó con el jugador, pero que los términos de negociación no pueden ser los mismos que cuando él se fue del club.

Machado solicitó ganar lo mismo que en 2017 antes de irse a los Estados Unidos, a tramitar sus papeles y los de su familia, país en el que nació su primogénito.

El volante cochabambino era uno los bolivianos mejor pagados del club Wilstermann y su pretensión era volver a tener el mismo trato; sin embargo, la postura de la dirigencia cambió un poco debido a la forma en la que el jugador salió del plantel.

Aunque Vargas no quiso referirse mucho al tema, se conoce que Machado fichó con el New England Revolution a pocos días de irse de Wilstermann. Este hecho generó malestar en la dirigencia aviadora, porque creen que el futbolista ya tenía todo arreglado para ir a jugar al país del norte.

Machado asegura que es un mal entendido, que si él hubiera tenido todo arreglado no habría firmado por seis meses, sino por dos o cuatro años.

El jugador asegura que tiene la posibilidad de firmar por tres años más en el NER, pero tampoco está de acuerdo con la propuesta económica de esa entidad. Aunque no quiso referirse a las propuestas que tiene en el país, se habla de ofertas del Bolívar y Royal Pari.

Pese a ello, Vargas fue claro: si Machado quiere regresar al aviador, deberá hacer méritos para volver a ganar lo mismo antes de emigrar al país del norte.

RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES

El directorio de Wilstermann hizo un reconocimiento a tres emblemas de la institución aviadora: Óscar Gantier, uno de los fundadores; Eduardo Lezana, expresidente del club, y Renán López, goleador histórico del equipo rojo.

El reconocimiento es el inicio de las diferentes actividades que tiene planificadas el club Wilstermann al conmemorar su 69 aniversario. Mañana se tendrá una misa en el templo de la Recoleta a las 9:30, y el martes se pondrá la piedra fundamental para el nuevo edificio.