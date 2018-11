El tenso cruce entre Jennifer Lopez y la ex esposa de Alex Rodríguez

La diva latina asistió a una audiencia de mediación entre la ex pareja que se llevó a cabo el 13 de septiembre en Miami, según informaron fuentes a The Post. De acuerdo a ese reporte, Cynthia quedó sorprendida por la presencia de JLO, quien se metió en las negociaciones e incluso exigió que el ex pelotero de los Yankees de Nueva York abandone la sala cuando su ex esposa se encontraba presente.