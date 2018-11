El XVII Encuentro Nacional de Teatro presentará 46 obras en ocho días

El festival Seguimos en las tablas reunirá a una cuarentena de compañías teatrales que ocuparán nueve espacios culturales de la ciudad. El país invitado para este año es Argentina. Llegan elencos de La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí, Sucre y Oruro

Aida Zuazo D.

Los telones se abren, las butacas se llenan, porque las tablas teatrales están de fiesta. Desde mañana hasta el próximo domingo se desarrollará el XVII Encuentro Nacional de Teatro Seguimos en las tablas, festival organizado por la Compañía Nosotros Dos, que dirige Roger Quiroz.

“Este espectáculo teatral tiene tres fines: hacer servicio social a través del teatro, pues este año la institución beneficiada será Tierra de Booz; provocar un encuentro entre amigos del teatro (celebramos nuestro aniversario 26 como grupo Nosotros Dos); además de promocionar nuevos elencos”, comentó Quiroz.

Para este año el país invitado es Argentina, con dos compañías teatrales: La vuelta del siglo y Nueva escena.

En cuanto a la participación de otros departamentos, han llegado dos elencos de La Paz, dos de Cochabamba, uno de Tarija, uno de Potosí y uno de Oruro.

Domingo 25

Se presentarán las siguientes obras: El libro de la selva (paraninfo universitario, a las 17:00), Cuando suene el tambor (Centro Cultural Seoane, 18:00), Con las manos en la masa (Museo de Historia, 19:00), Juntos…casi perfectos (Multiteatro, 20:00) y La moribunda (Snack Tía Ñola, 22:00).

Lunes 26

Será el turno de Estado de sitio (Facultad de Humanidades, 17:00), De efecto (Patio Museo, 18:00), Justo en lo mejor de mi vida (Museo de Historia, 19:00), Picnic en el infierno (Centro Seoane, 20:30) y La multa (Snack Tía Ñola, 21:30), que también se podrá ver en la siguiente jornada.

Martes 27

El Museo de la Historia recibirá dos obras: A un embuste mayor (16:30) y La vecina quería dormir (17:30). En la Casa de la Cultura estará Les Miserables (18:00). La última serenata se verá en el paraninfo, a las 19:00. El proceso por la sombra del burro (Centro Seoane, a las 21:00).

Miércoles 28

Siete obras serán las que se presenten esta jornada: My name is (paraninfo, 17:00), El hombre que se convirtió en perro (Museo de Historia, 18:00), Eso que somos (Casa de la Cultura, 19:00), Cabaret (Centro Seoane, 20:00), La Creación (Centro Seoane, 20:30), Eva Perón (Lorca, 21:00) y El tendedero (Tía Ñola, 22:00).

Jueves 29

Se subirán al escenario La orgía (Centro Seoane, 17:00), Las olvidadas (Museo de la Historia, 18:00), Efímero (paraninfo, 19:00), Casa de piedra (Casa de la Cultura, 20:30) y Palabras encadenadas (Tía Ñola, 21:30).

Viernes 30

Será el turno de La batalla (Tía Ñola, 16:00), Dos reverendos caraduras (Facultad de Humanidades, 17:00), El simulador (Centro Seoane, 18:00), Supermercado (Lorca, 19:00), 75 puñaladas (paraninfo, 20:30), Ruleta FM (Museo de Historia, 21:30).

Sábado 1

Estarán en las tablas: Cuentos de Manuelín (Patio Museo, 16:00), Scrooge y los ángeles de Navidad (paraninfo, 17:00), De a dos (Centro Seoane, 18:00), El show de Mier (Multiteatro, 19:00), Con los gestos no basta (Museo de Historia, 21:00) y Pasaporte (Tía Ñola, 22:00).

Domingo 2

Para cerrar con broche de oro las presentaciones para la última jornada serán: Hombres en escabeche (Tía Ñola, 17:00), Nuestra orquesta de las alturas (Museo de Historia, 18:00), Las mujeres de Shakespeare (Centro Seoane, 19:00), El beso de la mujer araña (paraninfo, 20:30) y Show de humor de factor equis (Centro Seoane, 22:00).

Costo de las entradas

Es de Bs 30 (general) y las venderán todos los días en los mismos espacios culturales

Para saber

DireccionesParaninfo: calle Junín # 151. Centro Seoane: calle Seoane # 123. Museo de Historia: calle Junín # 151. Multiteatro: calle Enrique Finot, esq. 2° anillo. Tía Ñola: calle Sucre # 532. Fac. de Humanidades: Av. Busch, Patio Museo: calle Junín # 151. Casa de la Cultura: calle Libertad # 65 y Café Lorca: calle Sucre, esq. René Moreno.

VisitantesLa Paz: Khimaira y Teatro Grito. Sucre: Nadies Perfecto. Cochabamba: Teatro Azul y A rajatabla. Tarija: Caretas. Potosí: Elenco Artístico El Sol. Oruro: Urus Delirium.

Fuente: eldeber.com.bo