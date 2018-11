Estrenos de Netflix para noviembre de 2018

El penúltimo mes del 2018 se está asomando con un montón de estrenos de series y películas en la app de streaming más importante de la actualidad: Netflix. Por fortuna tenemos un montón de títulos que podrás ver a partir de noviembre y aquí tenemos el nombre y la fecha de lanzamiento de cada uno.

Primero daremos un vistazo a las películas y luego pasaremos rápidamente a las series y documentales originales y no originales que saldrán en Netflix durante todo noviembre.

Películas en Netflix a partir de noviembre de 2018

• La roca, el 1 de noviembre

• Océanos de fuego, el 1 de noviembre

• Quiero ser superfamosa, el 1 de noviembre

• Qué esperar cuando estás esperando, el 1 de noviembre

• Seis días y siete noches, el 1 de noviembre

• 12 monos, el 1 de noviembre

• La boda de mi mejor amiga, el 1 de noviembre

• Hijos de los hombres, el 1 de noviembre

• Supercutres, el 1 de noviembre

• Las grietas de Jara, el 1 de noviembre

• Soul Surfer, el 1 de noviembre

• Fievel y el nuevo mundo, para el 1 de noviembre

• Setp Up: All In, el 1 de noviembre

• Taxi 4, el 1 de noviembre

• Ted, el 1 de noviembre

• ABCD 1 y 2, el 1 de noviembre

• Aquí y ahora, el 1 de noviembre

• Asalto al tren Pelham 123, el 1 de noviembre

• Barfi, el 1 de noviembre

• Diablo, el 1 de noviembre

• Edge of Fear, el 1 de noviembre

• El guerrero nº 13, el 1 de noviembre

• El ilusionista, el 1 de noviembre

• Granujas a todo ritmo, el 1 de noviembre

• Una navidad con vistas, el 1 de noviembre

• Yo, Frankenstein, el 1 de noviembre

• Kai Po Che!, el 1 de noviembre

• The Bad Education Movie, el 1 de noviembre

• 48 deseos de Navidad, el 2 de noviembre

• Al filo de los diecisiete, el 2 de noviembre

• Al otro lado del viento, el 2 de noviembre

• The Holiday Calendar, el 2 noviembre

• The Late Bloomer, el 6 de noviembre

• Golpe de estado, el 9 de noviembre

• Underwold: guerras de sangre, el 10 de noviembre

• BuyBust, el 13 de noviembre

• La proposición, el 14 de noviembre

• Los odiosos ocho, el 15 de noviembre

• Amigos de más, el 15 de noviembre

• La reina Victoria, el 15 de noviembre

• Navidad nupcial, el 15 de noviembre

• Oddbods: Navidad en peligro, el 15 de noviembre

• May the Devil Take You, el 15 de noviembre

• Cam, el 16 de noviembre

• Negación, el 16 de noviembre

• The Princess Switch, el 16 de noviembre

• La balada de Buster Scruggs, el 16 de noviembre

• Target, el 20 de noviembre

• Crónicas de Navidad, el 22 de noviembre

• John Wick: Pacto de sangre, el 23 de noviembre

• Ángeles, el 28 de noviembre

• Guardianes de la Galaxia 2, el 28 de noviembre

• Spotlight: 28 de noviembre

• El último cazador de brujas, el 29 de noviembre

• Tiempo compartido, el 30 de noviembre

• The World is Yours, el 30 de noviembre

• Resident Evil: EL capítulo final, el 30 de noviembre

• Rajma Chawal, el 30 de noviembre

• A Christmas Prince: The Royal Wedding, el 30 de noviembre

• El Rey Proscrito

Series y documentales en Netflix a partir de noviembre de 2018

• Teen Wolf, temporada 6, el 1 de noviembre

• The Kindness Diaries temporada 2, el 1 de noviembre

• Internet y el nuevo periodismo, parte 3, el 1 de noviembre

• The Untold Tales of Armistead Maupin, el 1 de noviembre

• Pequeñas grandes mentes, para el 2 de noviembre

• La ciencia del riesgo Temporada 1, el 2 de noviembre

• They’ll Love Me When I’m Dead, el 2 de noviembre

• ReMastered: Tricky Dick & The Man in Black, el 2 de noviembre

• Remastered: Nixon & The Man in Black, el 2 de noviembre

• ¡Llama a mi agente! Temporada 2-3, el 2 de noviembre

• Power Rangers, el 4 de noviembre

• Trotsky, temporada 1, el 6 de noviembre

• Westside, el 9 de noviembre

• Super Drags, el 9 de noviembre

• The Sinner, temporada 2, el 9 de noviembre

• Medal of Honor, el 9 de noviembre

• Danger Mouse Temporada 2, para el 9 de noviembre

• La era de los tanques, el 10 de noviembre

• Nowhere boys, el 11 de noviembre

• Marcus Level Temporada 1, el 15 de noviembre

• Shopkins: Vacaciones mundiales, el 15 de noviembre

• Narcos: México, el 16 de noviembre

• She-Ra y las princesas del poder, el 16 de noviembre

• El príncipe de Peoria, el 16 de noviembre

• El método Kominsky, el 16 de noviembre

• Dogs, temporada 1, el 16 de noviembre

• The Last Kingdom, temporada 3, el 19 de noviembre

• Todo el mundo a la mesa, el 20 de noviembre

• Motown Magic, el 20 de noviembre

• Frontier, temporada 3, el 23 de noviembre

• Fugitiva, temporada 1, el 23 de noviembre

• Judge vs judge, temporada 1, el 23 de noviembre

• Cómo defender a un asesino, temporada 4, el 24 de noviembre

• Serial Killer with Piers Morgan, temporada 1, el 25 de noviembre

• Clean with Passion for Now, temporada 1, el 26 de noviembre

• Nacidos en China, el 27 de noviembre

• Pocoyó Temporada 4, el 29 de noviembre

• Spy Kids: Misión crucial, temporada 2, el 30 de noviembre

• F is for Family, temporada 3, el 30 de noviembre

• Love and Fortune, temporada 1, el 30 de noviembre

• Nicky Jam: el ganador, el 30 de noviembre

• 1983, para el 30 de noviembre

