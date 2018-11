Exarquero de Oriente, en estado crítico por accidente

Jesús Vaca Díez fue embestido por una moto la noche del viernes. Fue ingresado en terapia intensiva después de tres horas y medias del suceso, según contó su padre.

A la espera de que la evolución de su hijo sea favorable, el padre del exportero de Oriente Petrolero Jesús Vaca Díez, Estanislao, confirmó a DIEZ.bo el accidente de tránsito que sufrió el también exgolero de Petrolero del Chaco. Su estado es crítico, ya que presenta problemas en el cerebro y está en coma inducido. Por el momento, se descarta que sea intervenido quirúrgicamente, pero todo dependerá del diagnóstico del lunes.

Estanislao contó que el viernes (19:30 aproximadamente) se dirigió al barrio El Trompillo para cenar con sus dos hijos, pero cuando decide retornar a su casa, Jesús le dice que se quedará, aparentemente para encontrarse con alguien. “A la hora me llamaron diciéndome que había sufrido un accidente (fue embestido por una moto). Me fui a verlo a la clínica Kamiya, pero lo trasladaron a la Nuclear para internarlo en terapia intensiva”, aseguró el progenitor del jugador.

Vaca Díez con sus compañero de Petrolero, su último club

La información que brindaron los médicos fue que Jesús está con el cerebro “inflamado”. Se conoció que tenían previsto operarlo para extraer parte de un hueso del cráneo para darle espacio a la masa encefálica para que vuelva a su estado normal, pero por el momento quedó descartada esa posibilidad. En los siguientes días se determinará si ingresará a quirófano o se recurre a otro procedimiento. Por ahora está sedado.

Otra preocupación

La familia asegura que el conductor de la moto J.W.R., que es el presunto culpable del incidente, también está internado con algunos “rasguños” y que los fiscales no han atendido su caso. “Como es sábado no había fiscal, porque supuestamente estaba en una audiencia (…). No puede ser que ninguno atienda, no tenemos ni el certificado médico forense”, afirmó Estanislao.

Un llamado especial

Una vecina de la familia Vaca Díez está organizando un almuerzo solidario para este domingo 25. La actividad se llevará a cabo en el en la calle Oruro del barrio 6 de Febrero, que está ubicado en la ciudadela de la Villa Primero de Mayo, entre Radial 10 y Che Guevara. También los seres queridos del portero han agendado una kermés para el 2 de diciembre, que se realizará en el mismo lugar.

Vaca Díez también defendió el arco de Atlético Bermejo

Amigos que Jesús hizo en el fútbol le están dando un espaldarazo de una u otra manera. Si quieres formar parte de esta cruzada puedes hacer un aporte económico a la cuenta del Banco Ganadero Nº 1051102708, que está a nombre de Estanislao Vaca Díez o te puedes comunicar al 60804545.

