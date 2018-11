Ferrier ve transformación económica y oposición dice que no hay nada que festejar

En la sesión de honor también se distinguió a ciertas personalidades, entre ellas Luis Arce

El departamento de Beni, con poco más de 460.000 habitantes, está hoy de fiesta por su 176.º aniversario. Ayer por la tarde hubo sesión de honor de la Asamblea Legislativa en el Centro de Convenciones Trinidad y hoy por la mañana habrá desfile cívico. Se esperaba la visita de las dos principales autoridades nacionales, pero ni Evo Morales ni Álvaro García Linera aparecieron, pese a que se dijo que arribarían en cualquier momento. La presidenta de la Asamblea Yáscara Moreno afirmó que han hecho todos los esfuerzos para consolidar la aprobación de leyes necesarias para impulsar la visión de desarrollo departamental en articulación con lo nacional.

Las dos últimas semanas, el presidente Evo Morales dio una primera gira de entrega de obras y luego viene otra, según anticipó el gobernador Álex Ferrier, quien dijo que su departamento celebra con mucho optimismo su aniversario por los datos numéricos positivos que “pintan una nueva realidad”.

“Es el cuarto año consecutivo desde 2015, con estimación del INE, que estamos por encima de la tasa de crecimiento económimico de Bolivia. Como Beni hemos crecido 5% cuando el resto del país lo ha hecho un 4,7%. El PIB del departamento desde 1998 hasta el 2005 era de $us 810 por cada beniano y desde 2006 hasta 2017 es en promerio de $us 1.529, hay un 88,8% de crecimiento de nuestro PIB”.

El gobernador del partido de gobierno asegura que ese crecimiento se ha debido a “la fuerte inversión que ha habido, resultado de la apertura de puertas que ofrecimos que terminó con la confrontación, que es lo que nos perjudicó mucho”.

Para Ferrier, Beni está en otra etapa, “hay un nuevo Beni, no es magia. Estamos muy positivos en este aniversario, la frutilla de la torta, el mejor de los regalos que vamos a tener es que se haya concretado un nuevo Plan de Uso de Suelo (PLUS), una gran necesidad que teníamos, es un tema que va a impactar a escala nacional; las anteriores gobernaciones nunca se acordaron que necesitábamos un nuevo PLUS que nos permita usar toda nuestra potencialidad para expandirnos en cuanto a la frontera agrícola de manera armoniosa con el medioambiente. Estamos en las puertas de convertirnos en un departamento agropecuario, antes éramos solo pecuarios”.

El gobernador beniano reconoce que son muchas necesidades las que tiene Beni, “fueron muchos años de atraso, de falta de trabajo de sus autoridades y de confrontación que solo nos perjudicó”.

La mirada desde el otro lado

Por el contrario, para el exgobernador Ernesto Suárez, Beni está igual. “Todo el mundo tenía la esperanza de que teniendo una gobernación aunque trucha, pero afín al Gobierno, iba a haber obras y proyectos importantes, y no ha sido así. No se le ha dado solución a los problemas más importantes que tenemos, como la falta de vinculación caminera; en 13 años (del Gobierno del MAS) no se ha podido concretar una sola carretera que vincule a nuestro departamento con otros y que active la economía departamental”.

Por otro lado, aseguró que Beni no conoce una sola obra que haya salido de la Gobernación, “todo lo que se ha venido a entregar en escuelas, canchas, viene a través del Gobierno nacional y son obras que no ayudan al departamento a salir del subdesarrollo”.

Suárez, que aseguró que su alianza, la de Bolivia dice no, entre Demócratas y UN, va a respetar la fiesta y no va a aprovechar para hacer campaña hoy día, subrayó que Beni tiene la energía eléctrica más cara que hay en el país “y en cualquier parte del continente. Que no venga Evo Morales a echarle la culpa a los que gobernaron en el pasado porque él lleva 13 años gobernando el país y no se le ha dado solución a este problema”

Suárez confesó que al mes paga alrededor de Bs 6.000 por consumo de luz de su domicilio, “y no he aumentado ni un aire acondicionado. En 2015 pagaba Bs 1.500. Vaya a preguntarle a cualquier ciudadano, hay cinco tarifas diferenciadas, con precios distintos como si el servicio no fuese el mismo. Con una energía como esa, el desarrollo productivo no va a llegar”.

Por su parte, el expresidente del Comité Cívico de Beni David Coca dijo sin vueltas que su departamento “no ha mejorado en nada. Hace poco hicieron un paro cívico con bloqueo, el gobernador se comprometió a arreglar la carretera a Santa Ana del Yacuma y esta sigue intransitable. En Beni lo único que hemos vivido es que no se ha hecho una sola obra de envergadura. Lo que la Gobernación hace es colgarse de algunas ‘obritas’ que hace el Gobierno nacional, que no son estrellas, son sencillas y no vienen a solucionar de fondo los problemas de Beni”.

Ayer por la noche hubo una velada en la plaza principal que contó con El Trío Oriental como plato fuerte y para hoy se espera que las principales autoridades que brillaron por su ausencia aparezcan para el desfile cívico.

Fuente: www.eldeber.com