Futbolista Chumacero tiene denuncias en la Fiscalía por maltrato y asistencia Familiar

Joyce Roca, ex pareja de Alejandro Chumacero, explica que nunca le negó el derecho de ver a sus hijos, pero pide respeto para ellos. Ayer su temor era que desaparecieran, como ya ocurrió en 2017, cuando el jugador se los llevó a México y los deportaron.

La Paz, 26 de noviembre (Urgentebo).- Joyce Roca, expareja de Alejandro Chumacero decidió no callar más y hablar con Urgentebo, luego de que ayer, el capitán de Puebla protagonizara una polémica en redes sociales.

El mensaje publicado ayer en redes sociales decía: “Nuestra familia está atravesando un momento muy duro, sobre todo para ellos (Miguel y Saúl), apenas me enteré que los metió a su auto con la mujer con la que tiene otro hijo, razón por la que nuestra familia se ha desunido, fui al estadio a traerlos a casa, subí a Preferencia y a Palco con mi bebé de dos meses para llevarme a mis hijos, pero no los encontré, claro cobardemente huyó. Haz lo correcto Alejandro yo no te prohíbo verlos, tú mereces tiempo con ellos, nadie más, por favor son pequeños para que los expongas así, qué ejemplo estás siendo hoy para ellos, lleva las cosas por su lado y respeta a mi familia Miguel, Saúl y María”, expresaba Roca en el mensaje que fue eliminado.

Según ella, los niños salieron con su padre al clásico paceño, permiso que ella otorgó sin problema alguno, al enterarse que estaban en el auto acompañados de una mujer, la mamá fue a recogerlos ya que esta situación es por demás incomoda y dolorasa para sus hijos, y fue a buscarlos hasta el estadio pero, el jugador se llevó a los niños a otro lugar sin autorización de la madre; por lo que desesperada empezó a buscarlos por todos los medios que pudo hasta que supo que estaban en el mega center de Irpavi y ya estaban de retorno a casa.

Horas después, explica que luego de que le dijera que borre el mensaje, porque afectaba su imagen, les entregó a sus hijos y Roca publicó “¡Gracias a todos, los niños ya están en casa!”, resaltó.

Si bien Joyce explica que nunca le negó ver a sus hijos, ella cuestiona la manera en como lo hace, sacando a sus hijos de ocultas de la casa, porque está acompañado de su actual pareja con la que tienen un nuevo hijo y teme lo que ya ocurrió anteriormente.

“Como madre, siempre velo por el bienestar de mis hijos y temo de que se lleve a mis hijos como ya lo hizo en una oportunidad. La crisis en la familia data de años y en 2017, de manera deshonesta se llevó a los niños a México, planeando quedarse con ellos sin mi consentimiento, gracias a Dios los deportaron por falta de visa y fue ese momento que no dejé que me los quitara más; los acompañé a todas partes para protegerlos”—agregó—“Ayer tuve ese mismo temor y fue ese mi accionar en las redes sociales”.

Y todo esto tiene precedentes el abogado del club en el que actualmente milita en México quien me dice que no dañe su imagen, intentaron ayudar priorizando los derechos de mis hijos ante tanto abuso, pero no se logró nada bueno, ya que el jugador aun presenta documentación adulterada en los juzgados”

“La población puede pensar que soy una resentida, pero cuando yo le pedí el divorcio por todos los maltratos que hacía a mi persona, él no me lo quiso dar para no dañar su imagen y eso la prensa lo sabe”

De acuerdo a información de la Fiscalía, a la que tuvo acceso Urgentebo, Chumacero tiene denuncias por maltrato, la más reciente por golpear a su esposa embarazada, y asistencia familiar, ya que hizo homologar este año un documento falso en el que figura con un sueldo mínimo y en la que no figura su tercera hija María.

“Dejando de lado el interés económico, que no me preocupa, me importa más el bienestar emocional de mis hijos, de la ilusión que tienen de ver a su papá y pasar tiempo con él, pero no con terceras personas, esto les incomoda, les avergüenza y les produce una confusión total, ya que conviven con una bebé con su mamá y un bebé con otra mujer con la que vieron a su papá a escondidas. Es algo que como madre cuido de que sea lo más tolerable posible para ellos, quiero respeto para mis hijos respeto y empatía en su niñez” concluyó.

Este medio intentó contactarse con Chumacero, pero no tuvo éxito.

