Griffa: “al boliviano le falta tenerse confianza”

Jorge Bernardo Griffa, más conocido como el Maestro, aseguró, en su visita a Cochabamba la semana pasada, que al futbolista boliviano en formación le falta confianza, tener un carácter y atreverse a jugar para reducir las diferencias con otros jugadores de países vecinos.

Asimismo, Griffa destacó la velocidad y la técnica del futbolista boliviano, en el que insistió que se debe trabajar en muchos aspectos para que sobresalga.

“El chico de América del Sur tiene su estilo. Los brasileños tienen un estilo, los argentinos y paraguayos, otro. Desde luego, el boliviano también tiene otro estilo, pero el chico boliviano que he visto , no con profundidad, es el que tiene buena técnica y velocidad, pero a mi gusto le falta un poco de carácter, atreverse a jugar y tenerse confianza, todo eso desde el punto de vista psicológico”, apuntó Griffa.

Con más de 40 años en el rubro del descubrimiento y formación de talentos, Griffa es un convencido de que el trabajo entre las partes (entrenadores, jugadores y dirigentes) siempre dará el resultado esperado, siendo éste el primer paso para comprender la importancia del fútbol base y el trabajo en las menores.

Y es que sus credenciales lo avalan por haber trabajado en diferentes clubes de renombre, y haber hallado a muchas de las grandes figuras del fútbol en su país.

“La diferencia que puede existir en este momento (entre Bolivia y otros países) se puede acortar en la medida de que los que desarrollan la enseñanza estén preparados para dar la respuesta adecuada a lo que los muchachos apuntan, que es ser jugadores de primer nivel y superar incluso a otros países que han marcado una diferencia en la parte sur. Las distancias se han acortado, antes eran mucho más amplias entre Brasil, Argentina y Uruguay con el resto de los países. Hay que seguir preparando a los que enseñan para que ese aspecto de distancia se acorte cada vez más”, advirtió Griffa.

El trabajo emplazado por su hijo Diego en el club Aurora pretende replicar el trabajo del Maestro en Cochabamba, donde los valores futbolísticos pueden ser reclutados no solamente en la ciudad, sino también en las provincias y los lugares más alejados del departamento.

A corto, mediano y largo plazo, Griffa está consciente de que Bolivia puede contar con resultados positivos que pueden llevar al puerto del ansiado recambio en el balompié nacional.

“Bolivia no está en una situación de cero. Pero dando un tiempo aproximado dentro del fútbol juvenil, pueden ser entre cuatro a cinco años para solidificarse dentro del grupo y dar el salto a Primera División. Si hablamos del fútbol infantil, llevará un poco más de tiempo, son entre siete y ocho años de espera. Pero una vez que se consigue tomar ese tiempo como compromiso con los chicos, esa cadena no se rompe nunca más. No se puede desligar de eso, sino que la gente esté preparada siempre para seguir el proceso”, apuntó Griffa.

Más sobre el Maestro

Jorge Bernardo Griffa es sinónimo de formación en el fútbol de Argentina. Y es que sus credenciales lo avalan por haber promovido a jugadores de gran talento, pero principalmente aquellos que se hallaban en lugares alejados y donde los “caza talentos” no iban por diferentes razones.

En sus más de 40 años de experiencia, Griffa irradia conocimiento acerca de lo vivido en este tiempo. Incluso, reconoce que se equivocó una vez que dejó el fútbol profesional y tuvo su primera experiencia en la dirección técnica.

“Cuando el jugador deja el fútbol, cree que ya lo sabe todo y está equivocado. Yo también cometí errores. Para estar en el círculo de Primera División hay que prepararse, además tener una mentalidad decidida en esa preparación. Yo pienso que no les toca a todos (ser DT), pero a los que les toca deben prepararse para llevar los conocimientos que tuvieron hacia los chicos y saber qué camino tomar”, indicó.

Por ese motivo, el Maestro siempre recomienda a los entrenadores de divisiones menores no sólo a capacitarse, sino empezar desde abajo.

“Lo técnico, lo físico y lo psíquico van pegados. El chico y el grande tienen que desarrollar eso para que puedan tener la posibilidad de ser profesionales en el fútbol. En lo técnico, cada día se puede estar mejor, en lo físico no sólo entrenarse bien, sino estar dentro de la vida en sociedad como Dios manda. Y en lo psíquico, estar convencidos de ser ganadores”, concluyó Griffa.

GRANDES FIGURAS DESCUBIERTAS POR JORGE GRIFFA EN ARGENTINA

En sus anécdotas como entrenador, Jorge Griffa descubrió a muchos talentos que nutrieron a los clubes y la selección de Argentina.

Por nombrar sólo algunos: Gabriel Batistuta, Mauricio Pochettino, Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Jorge Valdano, Abel Balbo, Roberto Sensini, Julio Zamora, Pablo Guiñazú, Cristian “Pochi” Chávez, Carlos Tévez, entre otros.

El Maestro tiene muchas anécdotas, pero entre ellas está la de Julio Zamora, quien durante tres días no fue a entrenar y Griffa lo fue a buscar hasta su casa.

“Hacían tres días que no iba a entrenar y me fui a la villa donde vivía. Di con la casa y Julio salió. Estaba sólo con un corto de fútbol y me dijo que se le mojó toda la ropa y no tenía más. Lo subí al coche y lo llevé a conseguir ropa”, contó Griffa.

FICHA PERSONAL

Jorge Bernardo Griffa

Apodo: Maestro, Coque

Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1935

Lugar: Casilda, Provincia de Santa Fe, Argentina

Profesión: Entrenador de fútbol

Deporte: Fútbol (Retirado)

Posición: Defensor

Trayectoria (Como jugador): Newell’s Old Boys de Rosario (1954-1959), Atlético Madrid (1959-1969), RCD Espanyol (1969-1971)

Trayectoria (Como entrenador): Newell’s Old Boys, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Fuerzas Básicas Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Director General Club Independiente Rivadavia de Mendoza, Director General Fuerzas Básicas Club Necaxa. Presidente y director de la Asociación Atlética Jorge Bernardo Griffa de Rosario.