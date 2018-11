Jhiery: “la injuria lastima y ahora tengo susceptibilidad para atender a niños”

En septiembre se conoció que el médico Jhiery Fernández fue sentenciado a prisión por el caso del bebé Alexander siendo inocente.

Jhiery: ahora tengo susceptibilidad para atender a niños

La Paz, 09 de noviembre (Urgentebo).- El médico Jhiery Fernández, de especialidad pediatra y quien fue condenado a 20 años de prisión por el caso Alexander, sin pruebas que demuestren su culpabilidad, aseveró este viernes que tiene susceptibilidad para atender a niños.

“La injuria lastima, lacera mucho. La mentira es peor que la verdad, tanto que lastima, que incluso yo a momentos tengo susceptibilidad de atender a niños. (…) Del 100 por ciento yo sé que hay mucha gente que confía en mí, pero siempre va haber un 5 o 4 por ciento, que con la mirada me va a juzgar o me va a señalar y eso no creo poderlo soportar”, declaró en radio Compañera.

En septiembre, tras hacerse público un audio de la ex jueza Patricia Pacajes, se esclareció que el galeno no vejo sexualmente al bebé Alexander, por lo que tampoco fue el causante de la muerte del infante.

Tras hacerse público este hecho de injusticia, el Consejo de la Magistratura (CM) ordenó hacer una auditoria judicial especializada al caso y el resultado de este estudio determinó que los fiscales y jueces que llevaron el proceso incurrieron en 13 faltas en la etapa preparatoria del juicio.

En tal sentido, Fernández dijo que hasta antes de este proceso, en el que fue sentenciado sin pruebas, le gustaba mucho curar a niños. Acotó que cuando estuvo en la cárcel era muy difícil tomar confianza con sus pacientes, lo cual le daño mucho emocionalmente.

Además, el galeno senaló que debido a lo que pasó, por el caso Alexander, analizará cambiar su especialidad, pero siempre enmarcada en la medicina que es su pasión y para lo cual nació. “Dentro del penal he sido médico y saliendo del penal, voy a seguir siendo médico”, agregó.

