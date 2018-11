Jhonny Fernández: El acuerdo UCS y Cárdenas es cero tolerancia a la corrupción

El líder de la sigla sostuvo que se tiene como fin defender los valores de la sociedad, enmarcados en la familia.

La Paz, 19 de noviembre (Urgentebo).- El acuerdo entre Unión Cívica Solidaria (USC) y el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas tiene como puntos centrales cero tolerancia a la corrupción y defender los valores de la sociedad, enmarcados en la familia, señaló este lunes el jefe de este partido político, Johnny Fernández.

“Lo que queremos es, primero, desterrar la corrupción, se tiene que acabar la corrupción, quedamos en emprender una lucha frontal contra la corrupción, respeto a la democracia, aperturar a Bolivia hacia el mundo; buscar relaciones con todos los países del mundo”, señaló.

Asimismo, Fernández, en entrevista con Urgentebo, detalló que la sigla tiene fuerte presencia en Santa Cruz y Cochabamba y que, además, se llegaron a generar alianzas con sectores indígenas del oriente, grupos evangélicos, sectores gremiales y plataformas ciudadanas.

¿Qué organizaciones están en la alianza con el UCS?

Tenemos, primero, a los indígenas del oriente, ya se han firmado acuerdo con ellos. Son grupos indígenas que tienen representación en Santa Cruz, Beni y parte de Pando. Después tenemos alianza con agrupaciones, entre ellas las del diputado Luis Felipe Dorado. Tenemos alianzas con plataformas del 21F, encabezado por don Oki Paniagua, y así son varios sectores.

¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Como no se logró hacer la alianza formal al Tribunal (Supremo Electoral) estamos haciendo los acuerdos nacionales con sectores gremiales, transporte, campesinos, indígenas y estamos haciendo (pactos) con agrupaciones ciudadanas locales y también con liderazgos sectoriales; todos ellos participan en este acuerdo de unidad.

Una de las alianzas importantes que se ha hecho acá en Santa Cruz, es con los grupos de las iglesias cristianas evangélicas, son varias iglesias evangélicas a nivel nacional.

¿Cuáles son los puntos del acuerdo con el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas?

Es buscar el tema de los mejores liderazgos, aquí claramente sabemos que el país, en estos momentos, está pasando por una crisis institucional y hay que revertir eso, generar más confianza (en la población).

El tema de la democracia, estamos nosotros en esta lucha de defender el voto del ciudadano, porque si no respetar el voto del ciudadano, estas rompiendo con el escenario democrático en el país. (También acordamos trabajar) en un justicia más transparente.

Buscaremos una reforma a fondo en el sistema judicial, queremos administradores de justicia, que administren la justicia como corresponde y no por presiones políticas e intereses económicos. Y jueves y fiscales corruptos deben ir a la cárcel

¿Usted será el candidato a la vicepresidencia por UCS?

No, yo no voy como candidato ni a diputado ni a senador (y) ni a vicepresidente, voy a apoyar la campaña del próximo presidente Víctor Hugo Cárdenas.

¿Cómo se elegirá al acompañante de Cárdenas?

Estamos analizando, don Víctor Hugo está acá en Santa Cruz y estamos analizando. Este es un análisis que se hace en función de los nombres que nos han propuesto varios sectores y varios grupos que están acompañando esta candidatura. Entonces se va hacer un análisis y una evaluación y lo que se está buscando es el mejor perfil para su acompañante, y que en las próximas horas ya vamos a definir al vicepresidente.

¿Cuál es este perfil?

Tiene que ser un hombre o una mujer identificada con la lucha contra la corrupción y defensa de la democracia; transparente, que sea limpia, que sea honesta, que tenga un currículum que acompañe al perfil que tiene don Víctor Hugo Cárdenas.

Ustedes se identifican como un partido con valores cristianos ¿qué significa ello?

Siempre hemos dicho de que uno de los piares fundamentales, de toda sociedad, es la familia. (Debemos) buscar valores en nuestra sociedad que sea favorable para todo lo que es el desarrollo y el crecimiento de un país como el nuestro. Primero es Dios y después los valores de familia, esos son los principios que nosotros tenemos como partido y los vamos a seguir manteniendo y sosteniendo.

¿Usted ve reflejados estos valores en el gobierno del presidente Evo Morales?

Una cosa es decir y otra cosas es hacer, el gobierno dice muchas cosas pero no cumple. El Gobierno anuncia muchas cosas y en la realidad firman leyes y decretos que no condicen con la palabra (dada) y eso no es bueno; el gobernante tiene que prometer y cumplir. El gobernante debe acompañar sus principios con sus decisiones. Si uno tiene valores y principios, no solo tiene que decirlos, tiene que sostenerlos en el accionar que tiene como gobernante.

Este gobierno habla de seguridad y ahora vemos total inseguridad jurídica. Prometieron, cuando estaba por emitirse el voto el 21 de febrero del 2016, de que iban a respetar la decisión del pueblo y hasta ahora no lo quieren respetar.

Nosotros ahora con esta candidatura con el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, si decimos respeto a la familia es porque vamos a hacer que las leyes, los decretos, vayan en función de esa línea; en la unidad y el respeto de la familia. Si nosotros decimos decimo que respetemos la libertad de credo, eso se va cumplir en las leyes y decretos.

Si nosotros decimos una apertura democrática del país hacia el mundo, es porque no queremos buscarnos enemigos, lo que queremos es buscarnos amigos para hacer buenos negocios; buscar de que haya un impuso a la economía, un impulso a la producción y que podamos progresar y generar empleos para nuestra gente.

¿En qué ciudades tiene mayor presencia?

Hemos despegado con mucha fuerza a nivel nacional, pero esta fuerza con más intensidad se la está viendo en Santa Cruz y ahora en Cochabamba, y así vamos a ir avanzando. Mientras nuestra propuesta sea permanente con los sectores sociales y los vecinos, van a tener mayores motivos para seguir sumándose a este proyecto, en torno a la candidatura de don Víctor Hugo Cárdenas.