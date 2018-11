José Dirceu, que auxiliaba a firmas de Lava Jato, visitó Bolivia en 2011

José Dirceu de Oliveira, la mano derecha de Luiz Inácio Lula da Silva y condenado por usar sus influencias políticas para “internacionalizar” a empresas como Engevix y OAS en el caso Lava Jato, visitó Bolivia en un periodo corto en 2011.

Según el registro de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, que figura en el informe final de la investigación del Congreso del país vecino al que tuvo acceso Los Tiempos, José Dirceu Ingresó a Perú desde Bolivia el 12 de abril de 2011 y salió de ese país hacia Bolivia un día después.

Dirceu de Oliveira salió de Bolivia en calidad de turista en un vuelo particular (00PR- TAB) —1:48 de la madrugada— y retornó al país en el mismo vuelo particular (00PR-TAB) a las 21:32 de la noche.

La mano derecha de Lula “auxiliaba en la apertura de mercados” a empresas como Engevix y OAS en países donde tenía influencia política, según el informe final del caso Lava Jato del Congreso Peruano.

“En su declaración, Ricardo Pessoa (representante y dueño de la empresa UTC Engenharia) dijo que sabía que Jose Dirceu de Oliveira e Silva era influyente tanto en el Partido de los Trabajadores como en el Gobierno y que diversos representantes de empresas (OAS, Engevix, Galvao Engenharia, por ejemplo) le comentaron que Dirceu auxiliaba en la apertura de mercados”, indica uno de los fragmentos del informe de Perú en la página 428.

En contacto telefónico con Los Tiempos, el excongresista peruano Juan Pari Choquecota, que en 2016 entregó el informe del caso Lava Jato en Perú, confirmó la información del documento, pero aclaró que desconoce las razones por las que Dirceu de Oliveira realizaba viajes a Bolivia.

“Qué hacía él en Bolivia, no sé, pero aparece tal como está en la hoja (informe)”, indicó. La exautoridad peruana también detalló que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se reunió con él en Perú, pero no estaba interesada en esta información, sino en el mecanismo de investigación que se había implementado en el país vecino.

“La comisión del congreso de Bolivia sí nos pudo visitar, yo conversé con ellos. Más querían conocer la experiencia de la investigación que yo tuve”, relató. Agregó que fue la comisión en su conjunto y que no sólo se sostuvo una reunión con su persona, sino con varias autoridades peruanas.

Sin embargo, Dirceu de Oliveira no sólo visitó Bolivia en 2011. Según una investigación de La Folha de Sao Paulo, también estuvo en Bolivia en junio de 2006 y presuntamente mantuvo reuniones con el presidente Evo Morales para discutir temas relacionados a hidrocarburos.

La información fue negada por Dirceu de Oliveira, quien argumentó que estuvo de visita en Bolivia por “actividades profesionales”.

En 2016, el juez federal Sergio Moro condenó José Dirceu de Oliveira a 23 años y tres meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y por integrar una organización criminal.

La empresa OAS, que fue muy cercana a Dirceu de Oliveira, participó en las negociaciones para la ejecución de tres proyectos carreteros en Bolivia: Potosí-Tarija; Potosí-Uyuni y Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por un monto de 774 millones de dólares durante el Gobierno de Evo Morales.

En tanto, la investigación que realizó el Gobierno sobre el caso Lava Jato en el país desempolvó las denuncias de asambleístas sobre la presencia de la empresa brasileña Engevix, vinculada en el caso de corrupción en Brasil, como supervisora de las obras de Misicuni desde 2007 a través de un consorcio creado con socios bolivianos bajo la denominación Engevix Caem.

Sin embargo, el Grupo Nova Engevix, que está en Bolivia a través de Engevix CAEM, negó cualquier vínculo con el caso Odebrecht y afirmó que está a disposición de las autoridades para cualquier aclaración necesaria, según un comunicado enviado por la firma brasileña a este medio.

En Bolivia, cuatro Gobiernos estuvieron vinculados con seis empresas brasileñas en la ejecución de siete proyectos relacionados con obras viales y la supervisión del proyecto Misicuni.

La Comisión Mixta que investigó el caso Lava Jato en Bolivia dejó de lado empresas brasileñas relacionadas con proyectos impulsados por el Gobierno de Evo Morales. Aunque se trató de hacer una investigación paralela, no informaron sobre resultados.

DATOS

La investigación en Bolivia duró seis meses.

La investigación, que se desarrolló durante alrededor de seis meses, no logró establecer prueba plena sobre las personas que habrían estado involucradas en el pago de sobornos que practicaba el consorcio brasileño para adjudicarse obras en diferentes países del entorno latinoamericano, entre ellos Bolivia.

Se estudiaron más de 10 mil fojas para el caso. La presidenta de la comisión especial, diputada Susana Rivero (MAS), refirió que se estudiaron más de 10 mil fojas, además del cruce de información que permitió establecer “indicios de irregularidades”.

LA FISCALÍA INDAGA A 8 EXAUTORIDADES

Después de nueve horas de intenso debate sobre la investigación del caso Odebrecht – Lava Jato – Camargo Correa, la mayoría oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó el informe de la Comisión Especial y determinó remitir los obrados al Ministerio Público para que indague a ocho personas, entre ellos el expresidente y actual candidato presidencial, Carlos Mesa, por presuntos movimientos bancarios inusuales o sospechosos.

Sin embargo, cuatro de ellos pasan a la Fiscalía en calidad de denunciados por “serios indicios” encontrados por la comisión.

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS

Marzo de 2014 – Lava Jato

Se realizó una investigación de menor porte a una red de cambistas clandestinos que operaba en diversos estados de Brasil. Los hallazgos fueron conduciendo hasta las puertas de Petrobras, la estatal petrolera brasileña.

11/12/2016 – Caso Odebrecht

Una investigación del Grupo de Diarios de América, un consorcio de 11 periódicos tradicionales de la región, reveló el escándalo de los sobornos pagados en Brasil por grandes constructoras para obtener licitaciones.

30/03/2018 – Implican a Bolivia

Se da a conocer que la empresa Camargo Correa hizo alusión a Bolivia, detallando pagos en el proceso de adjudicación del tramo carretero Roboré-El Carmen, donde menciona a tres personas clave en el caso.

03/04/2018 – Comisión Mixta

Se conforma la Comisión Especial Mixta para investigar el caso Odebrecht en Bolivia, que se centró en identificar a las personas mencionadas por la empresa Camargo Correa que ejecutó la carretera Roboré-El Carmen.

05/11/2018 – Correos electrónicos

Los mensajes de correo electrónico obtenidos por la Policía Federal de Brasil desvelan actos de corrupción por 4 millones de dólares e involucran a funcionarios de las gestiones de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales.

14/11/2018 – Aprueban informe

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe de la Comisión Especial y determinó remitirlo al Ministerio Público para que indague a ocho personas, entre ellos el expresidente Carlos Mesa.

FRAGMENTOS DE BOLIVIA

Relaciona 02 valores vinculados a la obra de Roboré en Bolivia, totalizando $us 158.000. El precio mínimo de $us 150.000 sería formado por la suma de 8 parcelas con valor individual de $us 18.750. (Pág. 92)

El segundo pago, por un monto de $ us 8.000, estaría relacionado con pagos diversos a la obra relativos a los meses de septiembre a diciembre. En el documento aparece manuscrito el nombre “WANDERLEY”. (Pág. 50)

Hay información de que de los $us 80.000 mencionados, una cuota de $us 40.000 sería pagada en especie y la otra parte, también de $us 40.000 a través de operación de “CABLE”. (Pág. 133)

Este ocultado (operación cable)corrobora la práctica de transferencia ilegal de divisas por la Camargo Correa hacia el Exterior, una vez que la práctica del llamado DOLAR CABLE usualmente es utilizada para este fin. (Pág. 133)

El precio mínimo de $us 150.000 sería formado por la suma de 8 parcelas con valor individual de $us 18.750. Este pago estaría relacionado con la sigla “CM” posible beneficiario, no identificado hasta el momento. (Pág. 268)

SE PAGÓ 5 MIL DÓLARES PARA LA “FISCALIZACIÓN” EN 2007

REDACCIÓN CENTRAL

La empresa Camargo Correa destinó 5 mil dólares para la “fiscalización” en Bolivia el 30 de noviembre de 2007, detalla el informe sobre Castillo de Arena de la Policía Federal de Brasil y el Ministerio de Justicia, en la página 59.

En esta página no existen mayores detalles o pormenores sobre ese monto pagado. Sin embargo, figura junto a pagos realizados en Angola, Argentina y Venezuela, que totalizan 163 mil dólares.

La autorización de la Asamblea Legislativa sobre la contratación de la empresa Camargo Correa se realizó el 30 de septiembre de 2005. La obra fue ejecutada hasta 2009.

El documento sobre Castillo de Arena corresponde a las anotaciones de Pietro Giavina Bianchi, director de Camargo Correa, y de Darcy Florez Alvarenga, su secretaria.

El presidente Evo Morales y el expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva inauguraron el 15 de enero de 2009, en una emotiva jornada, las carreteras que fueron construidas por las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht, investigadas en Brasil y la región por el caso Lava Jato.

La primera vía (tramo Robore-El Carmen) estuvo a cargo de la empresa Camargo Correa; el tramo El Carmen-Arroyo Concepción, de Oderbrecht, que forman parte del corredor biocéanico Pacífico-Atlántico y que vinculan a Brasil, Bolivia y Chile.

FIRMAS BRASILEÑAS ESTÁN VINCULADAS CON 7 PROYECTOS

REDACCIÓN CENTRAL

La Comisión Mixta que se conformó para investigar el caso Lava Jato en Bolivia sólo se centró en investigar a las personas involucradas en el proyecto carretero Roboré-El Carmen, dejando al margen la participación de otras cinco firmas brasileñas en proyectos del país.

En Bolivia, cuatro Gobiernos estuvieron vinculados con seis empresas brasileñas en la ejecución de siete proyectos relacionados con obras viales y la supervisión del proyecto Misicuni.

En abril, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aclaró que la tarea de la comisión especial se abocaría a los sobornos a funcionarios en el proceso de adjudicación de la carrera Roboré-El Carmen a la empresa brasileña Camargo Correa, porque la Fiscalía y la Justicia del Brasil ya emitieron un informe específico.

“Hay que investigar eso, apenas salgan otras informaciones que involucren a otros funcionarios, inmediatamente, por supuesto que se puede ampliar o crear otra comisión”, detalló, en ese entonces.

La empresa OAS negoció tres proyectos de forma directa con el Gobierno del presidente Evo Morales, entre ellas el tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

La Comisión Mixta que investigó los presuntos sobornos que habrían recibido funcionarios bolivianos dentro del caso Lava Jato – Obedrecht está formada por seis asambleístas nacionales, cuatro del oficialismo y dos de oposición.

Los Tiempos / Enid López Camacho