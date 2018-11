José Ernesto ‘Keko’ Álvarez oficializará su salida de Oriente el martes

Álvarez esperará que el plantel refinero dispute el clásico cruceño 184, que se jugará este domingo (19:30), y que se celebre el 63º aniversario de la institución cruceña para oficializar su dimisión, que es irreversible. “El martes convocaré a todos y presentaré mi renuncia”, dijo a DIEZ ‘Keko’, después de que su mensaje a los hinchas que aportan mensualmente a Oriente se hizo viral.

Mensaje a los socios

Jóvenes, buen día, ayer agradecí el apoyo y pedí disculpas a mi familia por todo lo que les hice pasar. En este momento, estoy saliendo de despedirme de los jugadores y (les digo adiós) a ustedes oficialmente como debería ser, por todo el cariño que me dieron también. Solo me quedan palabras de agradecimiento. El directorio, respetando mi decisión, me dio la opción de pedir licencia o de renunciar, yo elegí la segunda. (La misma) será presentada el martes, no hoy para que no digan que me escapé antes del clásico y no lunes, respetando el aniversario. Esta renuncia es irrevisable (irreversible) !!! ¡Les agradezco a todos, gracias por siempre y por todo!!