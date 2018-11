Jugadores de Blooming ingresan en paro por sueldos adeudados

El tema de siempre. Los jugadores de Blooming ingresaron en paro la mañana de este jueves, ante el incumplimiento de la dirigencia con el pago de un sueldo. Les deben agosto, septiembre y octubre, aunque la dirigencia aseguro que el 15 recién se cumplirá el tercer mes de deuda. El entrenamiento y concentración de mañana están en duda, a solo cuatro días del clásico cruceño 184.

Los futbolistas asistieron con normalidad a la práctica de este jueves, estaban citados para las 9:00, pero al final no salieron de los vestuarios a trabajar, después de conversar con el presidente del club, Juan Alfredo Jordán. “Nos deben tres meses, ayer se cumplió el tercero. El presidente pidió que los esperemos hasta el lunes, pero nosotros no aceptamos. Así que paremos hasta que aparezca la plata”, aseguró a DIEZ.bo un jugador que prefirió no ser identificado.

Mientras que el titular celeste indicó que hay algunos futbolistas que manipulan el grupo. “Para mí no es una buena medida porque todos deberíamos estar metidos en el partido. (Los que influyen para sumir la medida) Serán los que ya han cumplido sus contratos, los que no han rendido y tienen que irse…”, disparó Jordán, que tiene que buscar los recursos para que todo vuelva a la normalidad.

“Este es un grupo que toma decisiones con todos y es seguro que siempre serán los capitanes los apuntados. La decisión no la toma uno o dos, somos todos (…)”, remarcó el capitán de la academia, Joselito Vaca. Todo apunta a que están firmes en su decisión. Según las diferentes versiones, no retrocederán hasta que les paguen un mes y exista un plan de liquidación de los otros salarios.

DIEZ / El Deber