Julian Assange ha sido imputado en secreto en Estados Unidos

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado en secreto cargos penales contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo una persona familiarizada con el caso, lo que marca una drástica escalada en la lucha de varios años que mantiene el gobierno contra él y su grupo de divulgación de documentos clasificados.

Altos funcionarios del Departamento de Justicia dijeron a los fiscales a mediados de año que podían comenzar a elaborar un borrador de la acusación contra Assange, afirmaron funcionarios actuales y antiguos del sistema judicial. Los cargos salieron a la luz la noche del 15 de noviembre a través de la presentación de un caso no relacionado, donde los fiscales los mencionaron sin darse cuenta.

“La presentación fue hecha por error”, dijo Joshua Stueve, un vocero del fiscal general de Estados Unidos para el distrito este de Virginia. “Ese no era el nombre planeado para esta presentación”.

Assange ha vivido durante años en la Embajada de Ecuador en Londres y tendría que ser arrestado y extraditado si fuera a enfrentar cargos en una corte federal, aunque se trata de un proceso legal y diplomático de varios pasos.

La revelación ocurrió conforme el fiscal especial, Robert Mueller, investiga vínculos entre los asociados del presidente Donald Trump y la intervención de Rusia en la elección de 2016. WikiLeaks publicó miles de correos electrónicos de demócratas ese año durante la contienda presidencial, que fueron robados por agentes de inteligencia rusa. Los hackeos fueron una parte principal de la campaña de interferencia de Moscú.

Aunque la acción legal contra Assange permanecía como un misterio el jueves, los cargos centrados en la publicación de información de interés público —incluso si fue obtenida por hackers del gobierno ruso— crearía un precedente de profundas implicaciones para la libertad de prensa.

Assange ha estado en la mira de los fiscales durante años debido a la publicación de miles de documentos secretos del gobierno a través de WikiLeaks. Assange y su sitio web saltaron a las portadas cuando Chelsea Manning, una analista de inteligencia de bajo rango del ejército, entregó miles de documentos clasificados del Pentágono y del Departamento de Estado a WikiLeaks, que comenzó a publicarlos en 2010.

Barry Pollack, un abogado estadounidense que representa a Assange, denunció el aparente avance.

“La noticia de que cargos penales aparentemente han sido presentados contra Assange es incluso más preocupante que la manera fortuita en la que esa información fue revelada”, escribió Pollack en un correo electrónico. “El gobierno presentando cargos penales contra alguien por publicar información veraz es un camino peligroso para una democracia”.

Seamus Hughes, un experto en terrorismo en la Universidad George Washington que rastrea de cerca casos en la corte, descubrió la presentación y la publicó en Twitter.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó el jueves hacer declaraciones sobre los motivos de la revelación no intencionada. La información apareció en una presentación sin sellar en un caso de crímenes sexuales aparentemente sin relación contra un hombre llamado Seitu Sulayman Kokayi por coaccionar y tentar a una persona menor de edad a participar en actividad sexual ilícita. Kokayi fue imputado a principios de agosto, y el 22 del mismo mes, los fiscales presentaron un documento de tres páginas en el que explican mediante argumentos repetitivos por qué su caso en ese momento necesitaba permanecer sellado.

Aunque la presentación comenzó a hacer referencia a Kokayi, los fiscales federales rápidamente cambiaron a la segunda página para discutir el hecho de que alguien llamado “Assange” había sido secretamente imputado, y prosiguieron a aclarar que esa persona estaba sujeta a publicidad significativa, vivía en el extranjero y necesitaría ser extraditada (lo que indicaba que los fiscales habían pegado sin darse cuenta texto desde una presentación similar en el documento incorrecto y después lo habían presentado).

“Otro proceso que no sea uno sellado no protegerá adecuadamente las necesidades de las fuerzas del orden en este momento porque, debido a la sofisticación del acusado y la publicidad que rodea al caso, ningún otro procedimiento es probable que mantenga como confidencial el hecho de que Assange ha sido imputado”, escribieron los fiscales.

Y agregaron: “La denuncia, la declaración jurada que la respalda, y la orden de arresto, así como esta moción y la orden propuesta, sería necesario mantenerlas selladas hasta que Assange sea arrestado en conexión con los cargos en la denuncia penal y por ello ya no pueda evadir o evitar el arresto y la extradición por este asunto”.

El Departamento de Justicia ha estado estudiando cómo imputar a Assange o a WikiLeaks con algún tipo de delito penal desde que el sitio comenzó a publicar su acervo de documentos secretos militares y diplomáticos. Por ejemplo, los fiscales jugaron con la idea de imputar a Assange como un conspirador en el crimen de Manning por la divulgación no autorizada de secretos relacionados con la defensa nacional. Al final se supo públicamente que un gran jurado en el distrito este de Virginia estaba investigando a personas relacionadas con WikiLeaks.

No obstante, incluso cuando el gobierno de Barack Obama presentó cargos penales en un número sin precedentes de casos relacionados con filtraciones, aparentemente se contuvo de imputar a Assange. Exmiembros del equipo de políticas legales de Obama han dicho que no deseaban establecer un precedente que pudiera desalentar el periodismo de investigación sobre asuntos de seguridad nacional al tratarlo como un crimen.

El dilema se resumió en una pregunta a la que no le encontraron una respuesta clara: ¿Existe alguna diferencia legal entre lo que estaba haciendo WikiLeaks, por lo menos en esa era, de lo que organizaciones tradicionales de medios, como The New York Times, hacían al solicitar y publicar información que obtienen y que el gobierno desea mantener en secreto?

Ademas, tales organizaciones, incluido The New York Times, han publicado muchos artículos basados en documentos que WikiLeaks publicó a partir de 2010, entre ellos porciones de registros de importantes hechos de combate en las guerras de Afganistán e Irak, así como cables filtrados por Manning y los correos electrónicos demócratas en la elección de 2016 que fueron hackeados por Rusia.

El debate sobre imputar o no a Assange continuó bajo el gobierno de Donald Trump y fue acelerado por el exfiscal general Jeff Sessions, de acuerdo con exfuncionarios involucrados en las discusiones, sobre si Assange calificaba o no como periodista.

