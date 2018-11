Keller participará de ‘La Dupla Perfecta’

El raquetbolista Roland Keller será parte de la prueba de duatlón “La Pareja Perfecta” que se correrá en Santa Cruz este 17 de noviembre en el Urubó Village, en su segunda versión. Se trata de una competencia que desafiará binomios de ciclistas (10K) y corredores (5K).

“Es un gran evento en el cual lo que queremos ante todo es confraternizar. Nosotros como deportistas debemos estar introducidos en este tipo de actividades. Físicamente me siento preparado, no porque no sea mi disciplina no significa que no vamos a dar el todo de nosotros”, indicó Keller en conferencia de prensa que se realizó en las oficinas de La Boliviana Ciacruz.

La competencia en sí, funcionará en modalidad de postas, se partirá con la prueba en bicicleta para concluir con la etapa de corredor.

