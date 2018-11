La chiripiorca de Evo

Richard Arispe

Periodista

Un albañil potosino en un intento de sacar al presidente plurinacional del estado medio epiléptico y embobado en el que está sumido, utilizando un vaso de agua y a viva voz intento sacarlo del letargo en el que se encuentra desde que llego a palacio quemado. El intento de despertarlo y hacer que entre en razón fue calificado como una ofensa y ahora este hombre del flotacho será procesado y amonestado duramente por esta grave ofensa.

Como la chiripiorca que tiene Evo es de las fuertes y al parecer no será disipada con nada, no funcionaron la Constitución, el referéndum, menos las plataformas, es que el matemático iluminati decide no exponerlo más a otros intentos de despertarlo. Es mejor mantenerlo sedado, ya que cada vez que despierta busca su pelota o su avión para salir del país.

El 8 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral tiene una última oportunidad de conseguir que el emperador chapareño ponga los pies en tierra y se dé cuenta que su administración ya no tiene el apoyo ni la confianza de hace 13 años y que es hora que vaya preparando las maletas para irse a Cuba o a la cárcel. Si los vocales electorales azules no hacen lo que manda las leyes, no hacen respetar el voto del pueblo y el artículo 168, con seguridad ellos también podrían acompañar a Evo en su largo retiro del país.

El ataque epiléptico que le daba a Chaparrón Bonaparte en el que perdía el control de su brazo y se le doblaba la espalda. Era una forma de separarse de la realidad y de los miedos que lo afectaban. Creo que eso exactamente es lo que le pasa a Evo, no quiere aceptar la realidad en la que ha sumido al país y esta con un gran miedo de perder el poder que tanto le gusta.

