La guía viral para conseguir pareja: “Ve sola a un partido de fútbol”

Parte de la guía, publicada en la revista McCall’s en 1950.

En las librerías todavía podemos encontrar, por ejemplo, ‘Cómo ser una buena esposa’ (VV.AA), editada por Alianza Editorial, que salió a la luz en 1963 y que más allá de ser un estudio sociológico del cambio de los tiempos, para poco más nos puede servir a estas alturas. Marcadamente sexista (no lo dice quien escribe esto, sino que esa es la descripción de la obra cuando la buscamos en internet) trataba de ayudar a aquellas mujeres recien casadas que se encontraban un poco ‘perdidas’ en cuanto a convivencia se refería. No hay que llevarse las manos a la cabeza, también existen ejemplares de ‘Cómo ser un buen marido’ que probablemente sea un libro igual de divertido.

De mayor quiero ser mujer florero

En la época del Tinder y en la que las mujeres intentamos concienciar al mundo de que los hombres no tienen que “ayudar” en las tareas del hogar, porque al fin y al cabo la casa también es suya, sorprende sin duda el hecho de que existieran normas tan estrictas de comportamiento de cara al marido.

‘No te levantes, cariño, ya voy yo’

Aunque a veces el interés sociológico y la diversión pueden virar rápidamente al enfado y la sorpresa absoluta. Es el ejemplo de este anuncio de ¡principios de los 70! de coñac, que a día de hoy estaría terminantemente prohibido en cualquier cadena de televisión, “¿has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento?”, con tal frase excusa la vidente del video los malos tratos del marido hacia la esposa. Parece que comprar coñac espanta los comportamientos agresivos:

Estos curiosos ejemplos no son los únicos que podemos encontrar en los recónditos parajes de internet. Hay que comprender que, en la actualidad, con deslizar el dedo por el teléfono móvil y hacer ‘match’ con una persona que se encuentra a tres kilómetros lo tenemos todo hecho, pero hace un siglo encontrar a tu media naranja era un poco más complicado. Las chicas dependían entonces de la inventiva y de mucho pero que mucho ingenio.

¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho a tener un buen recibimiento cuando llega a casa?

Corre por internet, según informa ‘Bored Panda’, una curiosa guía publicada en la revista McCall’s que ayudaba a las chicas a seducir al sexo opuesto de las maneras más curiosas y, sin duda, originales, que se nos puedan ocurrir. Desde “ve sola a un partido de fútbol” a “puedes alquilar un muro para poner tu teléfono y un dibujo tuyo en él”. Oro puro.

Al parecer, una mujer de Wisconsin encontró en un bazar de artículos usados la revista en la que se señalaba a las mujeres del mundo cómo se debía ligar y decidió compartirla en redes sociales. “Me gustaría leer sobre los intentos de alguien de probar todo lo que está en ella. Terminarían con un título en Yale, en una prisión federal o en una reunión de intervención con amigos, muy preocupados por su comportamiento reciente “, explicaba.

“Personalmente mi favorita es la número 40” indicaba. “Ponte a llorar en una esquina, con suerte vendrá a ver qué te pasa”. No es la única original, también aparecen: “El viejo truco de arrojar el pañuelo todavía funciona”, “usa siempre tacones (¡a menos que él sea más bajo que tú con ellos!)”, “no te sientes nunca en el tren al lado de una mujer sino de un hombre, “sé simpática con todo el mundo. Nunca sabes si pueden tener un hermano o un hijo”. Otros consejos, en cambio, podrían ser más actuales, como: “en la primera cita no le cuentes todo sobre ti, resérvate algunas cosas” o “sé inocente pero no ignorante“. Aquí un ejemplo:

Parte de la guía.

En total son ‘129 maneras de encontrar un marido‘ que no sabemos hasta qué punto no tienen un carácter jocoso. O si realmente servían para algo en su época, porque en la nuestra está bastante claro que no. Según contaban al final de la propia revista, todos los consejos habían sido resultado de un ‘brainstorming‘. De ahí que sean tan dispares y que algunos parezcan funcionar mejor que otros. Decirle si es rico que te encanta su dinero no parece la mejor manera de afianzar una relación, y comenzar un rumor que asegure el buen partido que eres, además de ser agotador, puede que salga verdaderamente mal.

Las reacciones

Por supuesto, no se han hecho esperar. Desde los que aplaudían la iniciativa de la revista señalando que “en esos tiempos las hembras todavía se comportaban como mujeres y no como hombres” a los que, como en la captura del tuit señalado debajo, explicaban que en el pasado arrojar el pañuelo tenía un punto romántico pero que, a día de hoy, con el kleenex no parece surtir el mismo efecto.

(Twitter).

Pero si su función era divertirnos eso, sin duda, lo cumple a la perfección. Y eso lo que verdaderamente importa ¿no?. Y, por supuesto, tampoco tenemos que olvidar la regla 105: “nunca le hagas pensar que tu carrera profesional es más importante que él”. ¡Faltaría más, hombre!

