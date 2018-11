La Iglesia alerta descomposición y confrontación social en el país

El oficialismo señaló que la Iglesia junta hechos para lanzar un mensaje contra el Gobierno. La oposición advierte que el Ejecutivo cambió la gestión por la campaña

La Iglesia católica manifestó su preocupación por la descomposición y confrontación social, reflejada en los linchamientos de tres personas la última semana, la vulneración del padrón electoral, que genera desconfianza en el sistema electoral; la ocupación de tierras y los feminicidios.

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, fue contundente en la homilía dominical. “Como muestra unos hechos de estos días: el acto criminal y gravísimo pecado de los linchamientos, resultado de la cobardía de las masas, de la impunidad y de la ausencia de la justicia y del Estado”.

Luego se refirió a hechos políticos ocurridos en los últimos días como “la improvisación y la vulneración del padrón electoral en las elecciones primarias (que) generan desconfianza en el sistema electoral; los enfrentamientos entre niveles de gobierno y la ocupación de tierras forestales protegidas”.

Y complementó que también sigue la preocupación por la multiplicación de feminicidios “fruto del machismo, el odio y la violencia ciega en contra de las mujeres. Nos unimos al clamor que se eleva en este Día Mundial de la No Violencia en Contra de la Mujer”, complementó.

Las reacciones fueron diversas. El expresidente Carlos Mesa escribió en su cuenta de Twitter que la violencia contra las mujeres “es el más grave de nuestros problemas sociales… y parte de nuestros mayores desafíos y compromisos”.

El senador oficialista Ciro Zabala señaló que la Iglesia realizó un ‘chajcho’ (mezcla) de opiniones “que llevan a analizar los temas para darle una visión contraria al Gobierno. No podemos negar que los feminicidios y linchamientos son temas pendientes que hay que solucionar”.

Sin embargo, manifestó que el padrón electoral es un sistema biométrico que tiene todas las garantías y no tiene nada que ver con la inscripción de militantes. “No lo hizo el TSE, sino los partidos, y no creo que lo ocurrido genere desconfianza al sistema”.

El asambleísta opositor Edwin Rodríguez comentó que la homilía refleja un hecho indiscutible: “Que el Gobierno se ha olvidado de la gestión, se olvidó de gobernar, dejó de administrar eficientemente el Estado y se ha dedicado de manera estricta a la campaña electoral, en su afán desesperado de legalizar el binomio Evo Morales-Álvaro García”.

Fuente: eldeber.com.bo