La razón del no de Griezmann a Barcelona

FOX Sports Digital

Antoine Griezmann es seguido por Barcelona hace varios mercados de pases y en el receso por el Mundial de Rusia estuvo muy cerca de dejar el Atlético de Madrid para recalar en el gigante catalán.

“Fue una decisión difícil de tomar”, fueron las palabras del atacante al confirmar que se quedaba en el Colchonero pese a la insistencia de un club como el Barcelona.

En una entrevista en un medio francés, la figura de la Selección de Francia sostuvo que fue clave Diego Simeone, que luego de finalizar la temporada con silbidos de la afición del Atlético de Madrid, lo calmó y le dio toda su confianza para que resuelva con tranquilidad su futuro.

“No me gustaba la idea de ser la sombra de Messi”, así definió Griezmann el motivo por el que decidió quedarse en el ‘Aleti’. sostuvo el galo.

“Los compañeros me apoyaron siempre y me demostraron que el Colchonero era mi casa y no debía irme”, cerró Griezmann.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar