Leyes se abstiene de declarar por compra de cámaras con sobreprecio

El alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, se abstuvo de declarar este martes en el proceso iniciado en su contra por la compra de equipos y cámaras de seguridad con un presunto sobreprecio de más de Bs 29 millones, en el marco del proyecto Ciudad Segura.

“Se ha presentado el señor Leyes Justiniano a la audiencia convocada. Se me ha informado que acogiéndose al derecho constitucional que tiene no ha declarado. Ha habido una abstención”, informó el fiscal departamental, Juan de la Cruz Vargas a los periodistas, según publicó la agencia estatal de noticias ABI.

Ese nuevo caso de corrupción fue revelado hace unas semanas por el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, y establece que la Alcaldía de Cochabamba compró cámaras de la empresa Huawei Technologies y las torres de comunicaciones de la empresa Hansa LTD, con un presunto sobreprecio de 22,4 millones de bolivianos y 6,5 millones, respectivamente.

Según Vargas, la comisión de fiscales a cargo de la investigación de ese caso “harán el trabajo que corresponda”, con respecto a la consideración de la abstención de declarar de Leyes en los próximos días. Por su parte, el abogado defensor de Leyes, Humberto Trigo, dijo que pedirá las fotocopias de la denuncia del caso y otros documentos para que su cliente solicite luego una declaración informativa adicional o ampliada.

Dijo que la solicitud de documentos se hará para demostrar que la Contraloría General del Estado no emitió un informe sobre el tema y es importante que lo haga para la investigación. “Ahora vamos a observar esa situación y vamos a pedir el rechazo y reiterar la incompetencia, porque la Fiscalía no tendría competencia para conocer este asunto mientras la Contraloría no emita un informe“, agregó.

El jurista aclaró que Leyes no será sometido a una audiencia de medidas cautelares por ese caso.

EL DEBER